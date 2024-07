Maximiliano Araujo ha dado mucho de qué hablar en el actual mercado de fichajes de Toluca. Durante los últimos días, se ha especulado acerca de una posible salida del uruguayo a distintos destinos, entre los que se consignó un llamado del Flamengo de Brasil.

ver también Maxi Araujo, sincero con su futuro en Toluca tras su regreso: "Hoy estoy acá, mañana..."

Sin embargo, este miércoles trascendió la información de que otro gigante de Sudamérica habría puesto sus ojos en el delantero. Se trataría nada menos que de River Plate, institución que estaría interesada en el charrúa de 24 años de acuerdo a lo informado por el periodista argentino Sebastían Srur.

“¡Atentos! River va por Maxi Araujo, uruguayo del Toluca. Es extremo izquierdo o lateral izquierdo”, consignó el mencionado comunicador en X (ex Twitter). En tanto, otros reportes indicaron que los Millonarios estarían dispuestos a desembolsar alrededor de 15 millones de dólares.

Maxi Araujo sumó otro interesado más en el mercado de fichajes. (Imago)

¿Existe realmente el interés de River Plate por Maxi Araujo?

Sin embargo, Germán García Grova, otro periodista argentino, dio a conocer que River Plate no está realizando ningún tipo de gestión por Maxi Araujo. Además, recordó que los Diablos Rojos solo lo dejarán salir por su cláusula de rescisión, la cual está valuada en 20 millones de dólares.

Maxi Araujo posee una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares. (Imago)

Publicidad

Publicidad

“Según pude averiguar, River no trabaja por Maxi Araujo. No es un apellido que esté sobre la mesa. Además, Toluca no lo negocia por menos de 20 millones de dólares libres de impuestos”, escribió en la mencionada red social.

Los números de Maxi Araujo en Toluca

Hasta el momento, Maxi Araujo ha disputado 61 encuentros en Toluca. Sus cifras indican que jugó 4.316 minutos, anotó 10 goles y brindó nueve asistencias.