Tiago Volpi fue uno de los más señalados luego de la igualdad que cosechó el Deportivo Toluca este sábado en el Estadio Nemesio Díez, en lo que fue el 1-1 final ante Pumas UNAM. El brasileño tuvo responsabilidad en el tanto del rival y fue criticado en las redes.

La noche no comenzó bien para el conjunto escarlata, ya que antes del minuto ya estaba en desventaja por el gol de César Huerta. Un remate de fuera del área complicó a Volpi, y el portero dejó el rebote que desembocó en el gol de los ‘Universitarios’, ante la impaciencia de la afición.

Durante el transcurso de la primera mitad, el cancerbero tuvo otras intervenciones que no dieron la seguridad esperada, aunque no tuvo que volver a buscar el balón dentro de la red. Y según reveló el propio protagonista, todos estos nervios y errores se redujeron a una misma situación.

Tras el partido, Volpi dio a conocer que en gran parte del primer tiempo, no pudo mantener la concentración por una cuestión familiar. Sus seres queridos no habían llegado a tiempo y allegados suyos que estaban presentes en el estadio le hacían señas de que algo andaba mal.

“Necesitaba encontrar a mi familia: tengo mi esposa embarazada y mis dos hijos, había pasado algo y desde mi palco me estaban haciendo señales y yo no sabía y me desconcentró; mandé a preguntar porque necesitaba saber qué pasaba con para poder concentrarme de lleno en el partido”, explicó Tiago Volpi ya más tranquilo en rueda de prensa luego del empate en casa ante Pumas.

Afortunadamente, promediando la mitad de la parte inicial, el conflicto se solucionó y el guardameta de Toluca pudo reencausar el juego. “Siempre llegan en el calentamiento y habían pasado 20 minutos de partido y no habían llegado, por suerte después llegaron, había pasado algo fuera del estadio, recién allí me pude volver a centrar; cuando estás ahí y de repente pasan 10, 15, 20 minutos y todavía no los ves, te preocupas un poquito, necesitaba encontrar una respuesta y después se solucionó”, agregó el brasileño, que se responsabilizó por su equivocación entre los tres postes.

