La eliminación del Toluca en cuartos de final de la Liguilla ante el América puso a Renato Paiva en la cornisa en lo que respecta a su futuro en la institución. En las últimas horas, distintos reportes han revelado que el DT no seguiría la próxima temporada al mando del primer equipo, y las repercusiones en torno al portugués no cesan.

Bajo estas circunstancias, quien puso el pecho por el entrenador fue ni más ni menos que el portero brasileño Tiago Volpi, voz de mando dentro del vestidor de los ‘Diablos Rojos’, que platicó con la prensa luego de la caída por 0-2 ante el América de este sábado por la tarde en el Nemesio Díez.

El experimentado guardameta respaldó al estratega portugués y aseguró que la plantilla desea su continuidad. “Yo creo que los números son muy buenos, hay una idea de juego muy clara; no sé muy bien cómo está su situación contractual, pero si se queda aquí nos daría mucho gusto porque conocemos su forma de juego, su modelo; nos daría mucha tristeza si se fuera porque ha hecho un gran trabajo y es un gran entrenador“, expresó Volpi en zona mixta, brindando toda su confianza en Renato Paiva y siendo elogioso para con el líder de grupo.

La frustración de Tiago Volpi tras la eliminación [Foto: Getty]

En este sentido, el dueño de los tres postes del Toluca llamó a hacer una autocrítica conjunta y no apuntar los cañones únicamente a Paiva. “No es solo responsabilidad de él sino de todos, entre todos tenemos que asumir esto; no hemos cumplido el objetivo que nos habíamos propuesto que era el de salir campeón, creo que no hay otra palabra que lo pueda expresar mejor que la tristeza”, afirmó el portero, todavía golpeado por otro fracaso del conjunto escarlata, incluso con una de las plantillas más competitivas de los últimos años.

Hubo una reunión dolorosa con Renato Paiva en el vestidor luego del partido, contó Tiago Volpi con los medios periodísticos presentes. “Nos trató de pasar ánimo, al final se hizo una gran temporada pero aquí sabemos como funcionan las cosas; es una lástima porque haces un gran torneo pero sales en el primer partido eliminatorio y prácticamente se borra todo lo que se hizo durante la temporada; pero así es el fútbol”, se sinceró el brasileño, que de momento continuaría en Toluca la próxima temporada.

El cancerbero sudamericano de los ‘Diablos’ fue consultado por los motivos por los que no logran saltear la instancia de cuartos de final, pero no encontró explicaciones. “Es difícil de responder, si supiéramos la receta hubiéramos pasado de fase; hemos pecado en estos juegos eliminatorios, una vez más no hemos podido avanzar, es difícil encontrar con palabras alguna respuesta que describa de forma correcta lo que está pasando”, concluyó con preocupación y amargura el referente escarlata antes de marcharse del estadio cabizbajo.