Héctor Moreno cumplirá 37 años el próximo 17 de enero. El defensa está atravesando su decimonovena temporada en el futbol profesional desde que debutó en Pumas UNAM allá por 2006. No obstante, el central experimentado todavía es una pieza importante en Rayados.

A pesar de que Héctor Moreno ha sufrido algunas lesiones en los últimos tiempos producto de la edad, el defensa es un pilar de Monterrey desde su llegada en 2021. Sin embargo, su contrato con el club finaliza el próximo 30 de junio de 2025. Y en ese momento el mexicano tendrá que tomar una decisión.

“Voy día a día. La verdad no trato de ver más allá, estoy disfrutando el momento en el que estoy y disfrutando del trabajo. Trato de seguir dando lo mejor de mí para esta institución, quiero ser parte del cambio y empezar a dejar un legado para las futuras generaciones, para Rayados”, comentó en un principio Héctor Moreno en entrevista con Mediotiempo acerca de su futuro.

“No quiero adelantarme mucho a lo que pueda pasar en verano, termino contrato y desconozco lo que pueda pasar. En estos 6 meses tomaré la decisión ya sea de parar o seguir“, reconoció el defensa central que disputó cuatro Mundiales con la Selección Mexicana.

Héctor Moreno no definió su futuro (Imago7)

Asimismo, Héctor Moreno aseguró que Rayados será el último equipo de su carrera: “Lo que sí tengo claro es que Rayados será mi último equipo. No me veo yendo hacia otro lado, por la satisfacción que me daría terminar en un equipo como Rayados. No lo cambiaría por nada”.

“Puedo seguir compitiendo, el torneo pasado tuve muchos minutos, la liguilla la pude jugar prácticamente toda, estoy con las ganas y el deseo de seguir sumando, peleando, luchando y ayudando, entiendo que es un ciclo de vida que en algún momento se va a cerrar, pero trato de no ver mucho más allá“, afirmó el defensa que cumplirá 37 años en unos días.

Héctor Moreno habló sobre la posible llegada de Carlos Salcedo

Por otra parte, el capitán de Rayados se refirió a la posible llegada de Carlos Salcedo, con quien compartió varios partidos en la Selección Mexicana: “Carlos lo describiría futbolísticamente como un jugador de mucha calidad y experiencia, compartimos tiempo en selección y es una de las mejores duplas que he tenido, por el tema del entendimiento”.

“Su pasado lo dice, los equipos en los que ha estado, Europa, lo que ha logrado y triunfado, cualquier equipo que lo pudiese tener sería algo de muy buena ayuda, si se da aquí o en otro lado, por el aprecio que le tengo, que sea un lugar donde pueda disfrutar su futbol”, concluyó Héctor Moreno.

