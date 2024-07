El Deportivo Toluca se encuentra a un semestre de distancia de cumplir quince años sin levantar un trofeo, y por ello se reforzó de la mejor manera para ir en busca de la tan ansiada onceava conquista y evitar alcanzar esa cifra decepcionante de la que nadie quiere ser parte.

En este contexto, Tiago Volpi, guardameta de los ‘Diablos Rojos’, describió el peso de la mochila de tanto tiempo sin coronar para un club tan ganador. “La urgencia es muy grande, hay una presión interna adentro de la institución, por parte de los directivos, del dueño y de la gran afición que tenemos, de volver a ganar”, señaló en una entrevista con la cadena televisiva Fox Sports.

El brasileño fue claro en que la impaciencia ya es total y que la afición no desea palabras sino hechos. “Somos de los equipos más ganadores, pero Toluca desde 2010 no gana y eso te genera está presión, esta ansiedad, y ya está pasando el tiempo; la gente ya no quiere más escuchar este discurso de que ‘vamos a intentarlo’, quieren el título y tenemos que conseguirlo sí o sí“, expresó el portero, consciente de la obligación que tiene el equipo en este Apertura 2024 que comenzó.

Tiago Volpi y sus ganas de conquistar un trofeo con Toluca [Foto: Getty Images]

En torno a esta obligación, Volpi aseguró que la plantilla es consciente de que todos han realizado su parte y ahora queda que los futbolistas estén a la altura. “La directiva y el dueño han hecho todo para que no nos faltara nada a nivel estructural, a nivel jugadores, y una vez más nos toca esta responsabilidad de ir y pelear por el título“, agregó en la nota encabezada por el periodista y conductor Gustavo Mendoza.

Tiago confesó que considera que los medios periodísticos y la gente en general en México le baja el precio al conjunto escarlata, y se puso el traje de candidato. “Por supuesto que somos candidatos, al final yo creo que se habla poco del Toluca pero es de las instituciones más ganadoras de México, y por supuesto que tenemos que pelear por los campeonatos”, sostuvo el experimentado arquero que es de confianza absoluta para el entrenador Renato Paiva.

Por último, el futbolista que atraviesa el proceso de naturalización como mexicano se explayó sobre sus sensaciones del debut ante Chivas, con el que Toluca igualó 0-0 como visitante. “No fue nuestro mejor partido, comparando con el torneo pasado que fuimos el equipo que más goles hizo en la fase regular, no fue el partido que esperábamos; pero al mismo tiempo también fue un partido complicado, porque Chivas incluso jugando en casa tenía las líneas muy bajas y nos dificultó el tema ofensivo. Pero no es algo que preocupa, creo que nosotros tenemos la consciencia que no fue nuestro partido, pero tenemos calidad para hacer mucho más de lo que hicimos“, concluyó el guardavalla, que volverá a ser de la partida este fin de semana ante FC Juárez.