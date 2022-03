HOY | EN VIVO | AHORA | EN DIRECTO | ONLINE | Se acerca el encuentro con el cual va a comenzar una nueva cita en lo que es el torneo español. Siendo precisos y en la 26° jornada correspondiente a La Liga de España, lo cierto es que Atlético de Madrid, con Héctor Herrera en sus filas, se medirá ante Cádiz.

Dicho juego va a ser HOY, viernes 11 de marzo, con el Estadio Wanda Metropolitano como sede del encuentro, con lo que es la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO vía SKY Sports y Canal 5 hacia México.

Comenzamos con el equipo local, donde el "Colchonero" llega a este compromiso tras vencer por 3-1 a Real Betis fuera de casa, gracias a los goles de Joao Félix (x2) y Thomas Lemar. Así, los dirigidos por el argentino Diego Simeone se ubican en la cuarta posición del torneo, con 48 unidades en 27 presentaciones realizadas.

Nos metemos en la realidad del "Submarino Amarillo", por su parte, viene de derrotar por 2-0 al Rayo Vallecano en condición de local, por medio de los tantos de Rubén Alcaraz y Oussama Idrissi. De este modo, los liderados por Sergio González se mantienen en el 18° lugar de la tabla, con 24 puntos de 81 posibles, en zona de descenso directo, pero a un punto de salvarse.

En el duelo que efectuaron ambos en la presente temporada, Atlético Madrid goleó 4-1 a domicilio con goles de Thomas Lemar, Antoine Griezmann, Ángel Correa, Matheus Cunha y el descuento de Anthony Lozano.

El partido Atlético de Madrid vs. Cádiz se llevará a cabo HOY viernes 11 de marzo, en el Estadio Wanda Metropolitano, por la Fecha 28 de la Liga de España.

Horario y TV por país:

Argentina: 17.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Uruguay: 17.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Brasil: 17.00 horas por Star+ y ESPN

Chile: 17.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Paraguay: 17.00 horas (Sin TV)

Bolivia: 16.00 horas (Sin TV)

Venezuela: 16.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Colombia: 15.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Ecuador: 15.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Perú: 15.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

México: 14.00 horas por SKY Sports y Canal 5

Estados Unidos: 12.00 PT / 15.00 ET horas por ESPN+

España: 21.00 horas por M+ LaLiga, M+ LaLiga 1 y LaLiga TV Bar