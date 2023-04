En el planeta futbol, hay pocos entrenadores más exigentes que Pep Guardiola, timonel que ha alcanzado la gloria con Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City, con quien se enfila para conquistar otra Premier League.

Se sabe la perfección que el catalán pide a sus pupilos, y ahora el exfutbolista francés Samir Nasri ha revelado una anécdota que sucedió durante su etapa en el Manchester City. Según el jugador, el entrenador del equipo le hizo notar su estado físico y le exigió entrenar solo hasta que mejorara su condición.

A pesar de esta situación Nasri, que en algún momento fue relacionado con Tigres, aseguró que no se arrepiente de su carrera y que los errores cometidos le sirvieron para aprender y formarse como hombre. Sin embargo, reconoció que se pregunta qué hubiera pasado si hubiera tenido a Guardiola como entrenador en su mejor momento.

"El primer día me llama a su oficina y me pregunta: ¿Qué quieres hacer? Le digo: "Te toca a ti decirme si cuentas conmigo". Y él responde: "Cuento contigo si realmente estás bien de la cabeza". Luego hago mi primer entrenamiento, todo va bien, él está feliz conmigo. Al día siguiente, Pep me vuelve a llamar y ahí me grita lo de mi peso", contó para L´Equipe.

El francés dejó el Manchester City en 2017 y continuó su carrera en otros equipos como Antalyaspor, West Ham y Anderlecht. Finalmente, en 2021, decidió retirarse del futbol profesional, con solo 33 años.