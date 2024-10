El futbol de Turquía quedó en el ojo de la tormenta por una polémica tan atípica como increíble. La Federación Turca de Futbol (TFF) tomó la decisión de suspender de por vida a una árbitra y a un dirigente -con pasado en la FIFA- tras la filtración de un video de ambos manteniendo relaciones.

Ella se llama Elif Karaarslan y se destacaba como jugadora del Besiktas, pero una grave lesión la llevó al mundo del arbitraje y a sus 24 años es furor en las redes sociales por su belleza. Sin ir más lejos, tiene más de 400 mil seguidores en su cuenta de Instagram y cada posteo que realiza genera un sinfín de reacciones.

Él, por su parte, es Orhan Erdemir, un exarbitro de 61 con un pasado no tan lejano como funcionario de la FIFA y que actualmente se desempeña en la UEFA. Ambos aparecen en un video íntimo muy comprometedor, aunque desde el entorno de Karaarslan aseguran que se hizo con inteligencia artificial.

¿Qué dijo el abogado de Elif Karaarslan?

“Se publicó en las redes sociales un video montado, que no era el original y fue creado enteramente mediante inteligencia artificial a partir de la cuenta de otra persona en las redes sociales y no tiene ninguna relación con el cliente de ninguna manera”, habría dicho el abogado de la árbitra, según Marca. “Queda muy claro que la imagen no es clara y que las partes de la relación fueron editadas completamente por ordenador”, sentenció.