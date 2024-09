Con 37 años, el multicampeón que marcó una época en su país está libre luego de dejar su último club y aún no se sabe qué será de su futuro.

Keylor Navas, ícono del fútbol costarricense y ex figura del Real Madrid, fue noticia en las últimas horas pero no precisamente por algo bueno. Luego de su salida del Paris Saint-Germain al término de la temporada pasada, el portero todavía no ha encontrado un nuevo club. Aunque ha recibido varias propuestas de distintas ligas, Navas sigue meditando cuál será su próximo destino mientras se mantiene entrenando en su país natal, Costa Rica.

Con 37 años, el arquero, que supo compartir plantel con Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar al mismo tiempo en Francia, pero que además fue ícono y tricampeón de la Champions League con el Real Madrid, actualmente es agente libre y puede firmar con cualquier club fuera de los períodos de fichajes establecidos.

Sin embargo, esa flexibilidad también lo ha llevado a rechazar varias ofertas que no cumplen con sus expectativas.

Navas junto a Mbappé, Neymar, Di María, Ander Herrera y Messi en 2022 (IMAGO)

Propuestas rechazadas y la búsqueda de un proyecto ideal

El arquero costarricense ha tenido ofertas de ligas como la Serie A italiana, la MLS y de equipos en Arabia Saudita y México. Al parecer, Navas está en busca de una oportunidad que le permita cerrar su carrera a lo grande, y hasta ahora ninguna de las opciones presentadas ha logrado convencerlo.

El interés del FC Barcelona

Recientemente, el nombre de Keylor Navas ha comenzado a sonar fuerte en los rumores que lo vinculaban al FC Barcelona. La lesión de larga duración de Marc-André ter Stegen, quien sufrió una ruptura del tendón rotuliano de su rodilla derecha, ha obligado al equipo catalán a considerar la contratación de un portero con experiencia. Según medios españoles, el Barça llegó a contactar a Navas para conocer su disposición a fichar por el club.

Aunque Navas fue una figura clave en el Real Madrid, eterno rival del Barcelona, no descartaba la posibilidad de unirse al equipo blaugrana si esto le garantizaba minutos de juego y la posibilidad de competir en la élite. Sin embargo, finalmente, desde el equipo español finalmente dieron el golpe y optaron por contratar al polaco Wojciech Szczęsny, quien con 34 años decidió volver del retiro para aceptar el reto. Así, Navas sufrió un duro revés y sigue sin club.

La Ligue 1 y la Copa de Francia 2024, los últimos títulos de Navas en PSG (IMAGO)

Una carrera marcada por el éxito

Navas, nacido en Pérez Zeledón, comenzó su carrera profesional en el Deportivo Saprissa, uno de los equipos más exitosos de Costa Rica. En 2010 dio el salto al fútbol europeo al fichar con el Albacete, aunque fue en el Levante donde realmente se consolidó. Su gran rendimiento en el Mundial de Brasil 2014 llamó la atención del Real Madrid, que lo contrató ese mismo año.

Durante su etapa en el club merengue, Navas se convirtió en un pilar fundamental en la consecución de tres Champions League consecutivas entre 2016 y 2018, ganándose el respeto y admiración del mundo futbolístico. Después de su etapa en Madrid, continuó su carrera en el PSG, donde también fue protagonista al llegar a la final de la Champions League en 2020.

¿Qué sigue para Keylor Navas?

A los 37 años, el futuro de Keylor Navas sigue siendo incierto, pero lo que está claro es que aún tiene mucho por ofrecer. Con la posibilidad de unirse a cualquier equipo en cualquier momento, las puertas están abiertas para que Navas encuentre el proyecto adecuado. La pregunta que surge ahora es: ¿Dónde seguirá escribiendo su historia el mejor arquero en la historia de Costa Rica? Solo el tiempo dirá cuál será su próximo desafío.

