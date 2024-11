¿Por qué no juega Bernardo Silva en Portugal vs. Croacia por la UEFA Nations League?

Entérate el motivo por el que Bernardo Silva no jugará vs. Croacia por la UEFA Nations League.

La UEFA Nations League está llegando a la parte definitoria de la primera fase. Portugal, líder indiscutida del Grupo A1 ya está clasificada a los cuartos de final y cerrará su participación, antes de pensar en los duelos mano a mano, contra Croacia de visitante. Para este enfrentamiento, el DT Roberto Martínez decidió colocar en el campo de juego un equipo alternativo para cuidar a sus principales figuras teniendo en cuenta que se trata de duelo en el para los lusos no hay nada en juego más que el honor deportivo. Entre las estrellas ausentes está Bernardo Silva.

El jugador del Manchester City no irá ni al banco de los relevos para el partido ante Croacia y ya comienza a alistar su vuelta a Inglaterra pensando en el cierre de año intenso que tendrá con los Ciudadanos.

¿Por qué no juega Bernardo Silva vs. Croacia por la UEFA Nations League?

Bernardo Silva no juega ante Croacia por la UEFA Nations League por una decisión del entrenador que busca darle descanso a una de sus principales figuras y no arriesgarlo a posibles lesiones en un partido en el que no hay que exponer nada. De esta manera, en las próximas horas el jugador retornará a Manchester y volverá a estar bajo las órdenes de Pep Guardiola.

Bernardo fue titular y jugó 76 minutos en la goleada del viernes pasado de Portugal ante Polonia por 5-1. Allí, los lusos terminaron de sellar la clasificación como primeros a los cuartos de final y lo que sigue para ellos es pensar en el 2025 para intentar ir por el título que España conquistó en la última edición.