España se enfrenta este lunes 18 de noviembre con Suiza por la UEFA Nations League. El partido, el cual se disputa por la quinta jornada de la competición y a las 13:45hs (Ciudad de México), se lleva a cabo en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

La selección campeona de la Eurocopa 2024 ya aseguró su lugar en los cuartos de final de la Nations League. España también selló su liderazgo en el Grupo A4 y juega esta última fecha como local ante Suiza, que está al borde de descender a la Zona B.

La mayoría de los campeones de la Eurocopa 2024 están presentes en la convocatoria de esta Fecha FIFA de noviembre. No obstante, hay tres figuras claves de España que no jugarán: Rodri Hernández, flamante Balón de Oro, Dani Carvajal y Lamine Yamal.

Publicidad

Publicidad

¿Por qué no juega Lamine Yamal en España vs. Suiza por la UEFA Nations League?

Lamine Yamal no está presente con España ante Suiza porque no fue convocado por Luis De La Fuente. A la estrella de 17 años no lo llamaron porque sufrió una lesión; la misma no es de gravedad, pero el Barcelona y la selección acordaron en preservar la salud física del futbolista.

“El jugador del primer equipo Lamine Yamal recibió una fuerte contusión durante el partido ante el Estrella Roja. Durante los últimos días ha recibido tratamiento pero las molestias persisten. El jugador es baja y su progresión marcará su disponibilidad”, comunicó el Barcelona sobre la lesión de Lamine Yamal.

Publicidad