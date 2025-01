Arsenal y Tottenham Hotspur se ven las caras este miércoles desde las 14:00 (horario del centro de México), en el Emirates Stadium, en el marco de la Jornada 21 de la Premier League. Si bien los Gunners son los amplios favoritos, lo cierto es que este cotejo está cargado de historia y rivalidad por ser un derby de Londres y podría pasar cualquier cosa.

Los comandados por Mikel Arteta tendrán la posibilidad de superar a Nottingham Forest para quedar como único escolta de Liverpool, pero vienen de tres partidos consecutivos sin conocer la victoria contando todas las competencias. Sin ir más lejos, el pasado 12 de diciembre cayeron por penales ante Manchester United en la FA Cup pese a haber contado con un futbolista más desde los 61 minutos.

Tottenham, en cambio, llega dulce con dos victorias al hilo: una por EFL Cup frente a Liverpool y otra por FA Cup ante Tamworth. Ahora bien, otra de las ventajas con las que contarán los Spurs para el derby es que Arsenal no podrá utilizar a su principal figura: Bukayo Saka. A continuación, conoce el motivo.

¿Por qué no juega Bukayo Saka en Arsenal vs. Tottenham?

Bukayo Saka no podrá jugar en Arsenal vs. Tottenham porque sufrió un desgarro en su pierna derecha en la victoria sobre Crystal Palace el 21 de diciembre. El tiempo estimado de regreso es de ocho semanas, por lo que es un hecho que no disputará ninguno de los partidos de los Gunners en el mes de enero.