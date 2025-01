¿Por qué no juega William Saliba en Arsenal vs. Aston Villa por la Premier League 2024-25?

El Arsenal recibe este sábado 18 de enero al Aston Villa en el Emirates Stadium. Es un partido fundamental para los Gunners en su objetivo de pelear por el título de la Premier League hasta el final. Pero para eso necesita vencer a los Villanos por la Jornada 22 del torneo.

El equipo de Mikel Arteta viene de vencer por 2-1 al Tottenham en la jornada pasada. Esta victoria en el derbi del norte de Londres puede darle un envión al Arsenal de cara al partido de este sábado ante un rival que últimamente le genera complicaciones.

Sin embargo, los Gunners tendrán que salir a buscar los 3 puntos sin varios jugadores fundamentales. Uno de ellos es Bukayo Saka, quien no juega un partido desde el 21 de diciembre. Y el Arsenal sumó una nueva ausencia de último momento: William Saliba no juega ante Aston Villa.

Publicidad

Publicidad

William Saliba no estará presente ante los Villanos por una lesión muscular que sufrió el miércoles pasado en el juego contra el Tottenham. El defensa francés pudo terminar dicho encuentro, pero reportes británicos indican que el galo presentó molestias en el isquiotibial sobre el final del partido.

De esta manera, William Saliba no pudo recuperarse en unos días de esa molestia muscular y por eso Mikel Arteta prefirió no arriesgar a uno de sus jugadores más importantes. Si bien la lesión no es grave, el defensa francés no está en condiciones de enfrentar al Aston Villa.