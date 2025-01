¿Por qué no juegan Enzo Fernández y Jadon Sancho en Chelsea vs. Wolverhampton por la Premier League?

Chelsea recibe a Wolverhampton este lunes 20 de enero desde las 14:00 hs (CDMX), en Stamford Bridge, por la Jornada 22 de la Premier League 2024/25. El conjunto dirigido por Enzo Maresca no gana hace cinco partidos en el campeonato local, pero un triunfo los devolvería a la cuarta posición por encima de Manchester City y Newcastle.

Los Blues rescataron un empate 2-2 en su última presentación gracias a un tanto agónico de Reece James a los 95 minutos, mientras que Wolves sufrió una dura derrota por 3-0 a manos de Newcastle, mismo resultado que padeció la jornada previa frente a la sorpresa de la Premier esta temporada: el Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo.

Por esta razón, Chelsea tiene una buena posibilidad de retomar la senda del triunfo ante un Wolverhampton golpeado. Sin embargo, en el once inicial de los Blues hay dos figuras que brillan por su ausencia: Enzo Fernández y Jadon Sancho. A continuación, conoce por qué no juegan.

¿Por qué no juega Enzo Fernández en Chelsea vs. Wolverhampton?

Enzo Fernández, capitán de Chelsea, no jugará contra Wolverhampton por una lesión que lo dejó afuera de la convocatoria para el encuentro de este lunes. No obstante, el club de Londres todavía no comunicó qué fue exactamente lo que le sucedió al centrocampista de la Selección Argentina ni el tiempo de recuperación.

¿Por qué no juega Jadon Sancho en Chelsea vs. Wolverhampton?

A diferencia de Enzo, Jadon Sancho sí está en condiciones de disputar el choque con Wolverhampton. Sin embargo, su ausencia tiene que ver con que Enzo Maresca -director técnico de Chelsea- tomó la decisión de enviarlo a la banca de suplentes. En este sentido, el habilidoso extremo con pasado en Borussia Dortmund y Manchester United podría sumar minutos en el complemento.

