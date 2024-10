Liverpool y Chelsea se enfrentan por la Premier League y Enzo Fernández no es titular. El motivo de por qué no juega el argentino.

Liverpool y Chelsea se enfrentan este domingo 20 de octubre por uno de los clásicos más importantes de la Premier League. Luego de la Fecha FIFA, ambos equipos vuelven a disputar un partido oficial. En este sentido, el juego inicia a las 09:30hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en Anfield.

Además de que son dos de los equipos más importantes de Inglaterra, en este partido se cruzarán dos clubes que están luchando en los puestos de arriba de la Premier League. En el caso del Liverpool, los Reds perdieron el liderazgo de la competición luego del triunfo del Manchester City ante Wolverhampton, aunque lo pueden recuperar si vencen al Chelsea.

ver también ¿Qué canal transmite EN VIVO y EN DIRECTO Liverpool vs. Chelsea por la Premier League 2024/25?

En cuanto al Chelsea, los Blues están 6° con 14 puntos, a cuatro unidades del Liverpool. El equipo de Enzo Maresca visita Anfield, un estadio en el que la institución no gana desde 2021 y donde el conjunto londinense sufrió una derrota por 4-1 en su última visita.

Publicidad

Publicidad

¿Por qué no juega Enzo Fernández en Liverpool vs. Chelsea por la Premier League?

Enzo Fernández no es que no juega con el Chelsea frente al Liverpool sino que el argentino comenzará el partido desde la banca. No hay una explicación oficial sobre la decisión de Enzo Maresca, aunque es probable que esté relacionada con la actividad del centrocampista durante la Fecha FIFA.

El argentino fue titular con la Selección Argentina tanto frente a Venezuela como ante Bolivia y solo fue sustituido en el primer juego (en el minuto 85). Por lo tanto, seguramente la justificación de la suplencia de Enzo Fernández sea por el desgaste que tuvo en la Fecha FIFA con la Albiceleste.