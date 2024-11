El talentoso volante argentino no está entre los titulares de los 'Blues' para este duelo clave. El motivo.

El mítico Old Trafford será el anfitrión de un cruce muy prometedor este domingo 3 de noviembre, cuando se enfrenten Manchester United y Chelsea, en un ‘clásico’ entre rivales del Bix Six que necesitan ganar para escalar en la tabla de la Premier League de Inglaterra.

Para este partido, ambos entrenadores pondrán lo mejor que tienen para intentar llevarse el triunfo. Sin embargo, por el lado de los ‘Blues’ hay una ausencia importante en el once inicial: la de Enzo Fernández, una de las estrellas del Chelsea y uno de los fichajes más caros de su historia.

¿Por qué no juega Enzo Fernández en Manchester United vs. Chelsea?

El mediocampista argentino no figura entre los titulares de la visita ya que corre de atrás en la consideración de Enzo Maresca, flamante director técnico de los ‘Blues’. El ex River y Benfica no es una pieza indispensable en la alineación para el nuevo DT, a diferencia de la importancia que tenía con Mauricio Pochettino.

Enzo Fernández será suplente ante Manchester [Foto: Getty Images]

¿Qué dijo el DT de Chelsea sobre la ausencia de Enzo Fernández?

En la previa del juego ante Manchester United, Enzo Maresca se refirió a su trato para con el argentino. “En este momento, Enzo no está jugando… pero no hay ningún problema, la única razón es simplemente porque el físico que prefiero es el de Caicedo y Lavia; Enzo lo está haciendo bien en el tiempo que le estamos dando oportunidades”, señaló el ex ayudante de Pep Guardiola en rueda de prensa.

La alineación de Chelsea vs. Manchester United, sin Enzo Fernández:

Con el argentino en el banco de suplentes, este se perfila a ser el equipo titular de Enzo Maresca para visitar a los ‘Red Devils’ en Old Trafford: Robert Sánchez; Reece James, Wesley Fofana, Levi Colwill, Marc Cucurella; Romeo Lavia, Moisés Caicedo; Noni Madueke, Cole Palmer, Pedro Neto; Nicolás Jackson.

