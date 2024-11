¿Por qué no juega Kylian Mbappé en Francia vs. Israel por la UEFA Nations League?

El astro del Real Madrid no estará disponible para el duelo de su selección ante los israelitas por la competencia europea.

Por la Jornada 5 del Grupo 2 de la División A de la UEFA Nations League, Francia recibe a Israel en el Stade de France de París con el fin de obtener los tres puntos y arrebatarle el primer lugar de la zona a Italia, quien marcha con 10 puntos, uno más que el cuadro galo.

Más allá de los partidos, en esta ocasión el entrenador Didier Deschamps vuelve a prescindir de, no solo unos de los mejores jugadores de la plantilla, si no también de uno de los mejores jugadores del mundo. Por segunda Fecha FIFA al hilo, Kylian Mbappé no jugará con el combinado nacional.

Mientras alguna fuentes aseguran que es para no cargar de partidos innecesarios al jugador y enfocarse en Real Madrid, otras fuentes aportan que es por su presente futbolístico e incluso deslizan que es por la denuncia de acoso en un hotel de Suecia que aún está en investigación. Por su parte, Deschamps despejó dudas: “ Puedo decirles dos cosas: Kylian quería venir, y no son los problemas extradeportivos “.

¿Quién será el reemplazo de Kylian Mbappé en Francia vs. Israel?

Con su ausencia, el entrenador necesita una variante al jugador. Sabiendo que juega por la banda izquierda como es usual, uno de los llamados a poder ocupar ese lugar es el joven Bradley Barcola. El extremo de 22 años es favorito para jugar allí. Si fuera la referencia de área, allí ya está Randal Kolo Muani para jugar por la estrella del Real Madrid.

¿Cuál será la alineación de Kylian Mbappé en Francia vs. Israel?

Con la sorpresiva ausencia de la estrella francesa, el DT de la actual subcampeona del mundo formaría de la siguiente manera: Maignan; Kounde, Konate, Saliba, Digne; Kanté, Guendouzi, Zaire-Emery; Dembélé, Kolo Muani y Barcola. El equipo se la supo arreglar sin Mbappé le ventana internacional anterior y ahora tendrá una nueva prueba.

