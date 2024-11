La expectativa que Kylian Mbappé había generado entre los aficionados por su fichaje por la Casa Blanca, es equivalente a la exigencia que los propios fanáticos y todo el mundo Real Madrid ha puesto sobre sus espaldas : vestir la camiseta del ‘Merengue’ es un privilegio, pero también una responsabilidad de la cual nadie está exento, ni siquiera una estrella mundial como ‘Kiki’.

Cuando sos jugador del Real Madrid, lo sos las 24 horas y los 365 días del año, y todos esperan que el rendimiento sea acorde no sólo al abultado salario que perciben sus futbolistas, sino también a la historia grande del club: por ello, no se espera menos que entregar el 100% en cada partido. Y según muchos aficionados, no lo han visto así al francés de un tiempo a esta parte.

En parte, que haya convertido un sólo gol en sus últimos cinco juegos ha impacientado al público merengue, que también recuerda que antes de esos partidos venía de ausentarse por lesión, perdiéndose incluso el ‘derby’ de Madrid ante el Atlético. Sus últimas actuaciones no fueron las esperadas y comenzó a ser resistido pese a su corto trayecto hasta aquí en la Casa Blanca.

Karim Benzemá le metió más presión a Kylian Mbappé:

En tanto los fanáticos empezaron a expresarse en las redes y en las gradas, pidiéndole más esfuerzo y mejores versiones a ‘Kiki’, ha recibido una advertencia de una leyenda: Karim Benzemá. El artillero que hoy juega en el futbol asiático, es además compatriota del joven delantero francés. Sin embargo, no tuvo problemas en dejar un fuerte mensaje para el último gran fichaje del Real Madrid.

“Él sabe que hay mucha presión en el Madrid, con dos o tres partidos si no metés un gol te van a matar. Puedes incluso ganar el Balón de Oro y tres partidos después no metes gol y otra vez pasa”, disparó el artillero del Al-Ittihad de Arabia Saudita, que años antes fue multicampeón con el gigante español.

Lejos de hacerlo con mala intención, Benzemá veló por el bienestar de Kylian y le dejó un consejo para lo que viene, para que su adaptación se dé lo más pronto posible. “Tiene que aprender a vivir con eso y él se tiene que meter una buena presión, cada partido es un nuevo partido y tiene que meter goles, porque te han traído para meter goles, y ya está”, sentenció Karim, quien en su estadía en el Real Madrid ha logrado revertir su adverso comienzo y cambiar murmullos por aplausos.

El ex delantero de la Selección de Francia separó las partes y adujo que Mbappé lo tiene más sencillo dado su recorrido previo antes del Madrid, contrariamente a sí mismo que llegó prematuramente. “¿Lo que me pasó a mí? Es diferente, yo llegué con 21, él llegó con 25. Es diferente, no son las mismas cosas […] pero el tiene el nivel y tiene todo para hacerlo, la presión del Madrid es muy fuerte” , concluyó Karim Benzemá en su entrevista con el programa español ‘El Chiringuito’. ¿Le hará caso su prometedor y talentoso compatriota?

