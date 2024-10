La Selección de Francia visita a Israel por la tercera jornada de la Liga A de la UEFA Nations League con algunas ausencias de peso. Los comandados de Didier Deschamps están por detrás de Italia en la tabla y este jueves tendrán que arreglárselas para sacar un buen resultado sin algunas de sus figuras.

Los Galos vienen de caer precisamente con la Azzurra y de vencer a Bélgica en las primeras dos presentaciones de la Nations League y ahora se verán las caras con Israel en el Bozsik Arena de Budapest.

Los locales, por su parte, perdieron los dos primeros partidos del grupo y hoy tienen una difícil misión ante uno de los seleccionados más poderosos no solo de la UEFA, sino del mundo. No obstante, hoy no padecerán a Kylian Mbappé.

¿Por qué no juega Kylian Mbappé en Israel vs. Francia por la UEFA Nations League?

La razón por la cual Kylian Mbappé no juega en Israel vs. Francia es que no forma parte de la convocatoria de ‘Les Bleus’ para esta fecha FIFA. Donatello sufrió una molestia en el bíceps femoral el pasado 24 de septiembre durante el choque entre Real Madrid y Alavés, motivo por el cual le comunicó a su seleccionado que no estaría disponible.

Sin embargo, esto generó un roce entre la Casa Blanca y la Federación de Francia, ya que días más tarde Kylian volvió a sumar minutos con el Merengue. No obstante, Didier Deschamps zanjó la polémica al asegurar: “El empleador es el club y no la federación”.