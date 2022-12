Este miércoles 14 de diciembre, a partir de las 13:00hs del centro de México, se disputará el partido más importante en la historia del futbol africano. En el Estadio Al Bayt, la Selección de Marruecos chocará frente a Francia, vigente campeón mundial, en el duelo correspondiente a la Semifinal de Qatar 2022.

Los Leones del Atlas están más confiados e ilusionados que nunca. Ya dejaron en el camino a Bélgica (fase de grupos), España (Octavos de Final) y Portugal (Cuartos de Final), pero están lejos de conformarse. Ya están en dentro de los mejores cuatro equipos del planeta e intentarán cumplir el sueño inimaginable de todo un país y un continente. Y esto lo tiene bien en claro Walid Regragui.

El Director Técnico de la Selección de Marruecos está haciendo historia de la grande, pero no piensa frenar aquí. Es por eso que, a pesar de ya ser considerado un héroe en África, irá por más. "Me preguntan si podemos ganar el Mundial y yo digo por qué no podríamos soñar con ganar el Mundial. Soñar no cuesta nada, tenemos hambre", señaló en conferencia de prensa.

Más adelante, demostrando la confianza que tiene en sus jugadores, aseguró: "Las selecciones están acostumbradas a ganar el Mundial y nos hemos enfrentado a grandes rivales, no la hemos tenido fácil. Cualquiera que nos toque jugar nos va a tener miedo". Así es: según él, Kylian Mbappé y compañía tienen terror de enfrentarlos.

Posible alineación de Marruecos vs. Francia

Walid Regragui quedó muy conforme con la actuación de su equipo frente a Portugal por lo que, de no haber bajas por lesión, alineará de la siguiente manera: Bono; Achraf Hakimi, Jawad El Yamiq, Romain Saïss, Yahia Attiyat Allah; Azz-Eddine Ounahi, Sofyan Amrabat, Selim Amallah; Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri y Sofiane Boufal. El jugador Walid Cheddira está suspendido.

