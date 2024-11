España se enfrenta este viernes 15 de noviembre con Dinamarca por la UEFA Nations League. El partido, el cual se disputa por la quinta jornada de la competición y a las 15:00hs (Ciudad de México), se lleva a cabo en el estadio Parken de Copenhague.

La selección campeona de la Eurocopa 2024 ya aseguró su lugar en los cuartos de final de la Nations League, y con sumar tan solo un punto ante Dinamarca sellaría su clasificación como líder del Grupo A4. España ya se enfrentó al equipo nórdico en la Jornada 3 y le ganó por 1-0.

ver también Las alineaciones confirmadas de Dinamarca vs. España por la UEFA Nations League

La mayoría de los campeones de la Eurocopa 2024 están presentes en la convocatoria de esta Fecha FIFA de noviembre. No obstante, hay tres figuras claves de España que no jugarán: Rodri Hernández, flamante Balón de Oro, Dani Carvajal y Lamine Yamal.

Publicidad

Publicidad

¿Por qué no juega Nico Williams en Dinamarca vs. España por la UEFA Nations League?

Otro futbolista que no está presente en el juego ante Dinamarca es Nico Williams. Pero en este caso no es que no fue convocado, sino que comenzará el partido en la banca. Si bien no trascendió ninguna información oficial, se puede estimar el motivo de la suplencia del extremo.

Esto se debe a que, como comentamos, España ya está clasificada a los cuartos de final y es posible que Luis De La Fuente esté probando distintas alternativas ante un duelo que no es decisivo. Por este motivo, Nico Williams esperará en la banca para quizás sumar algunos minutos en la segunda mitad.