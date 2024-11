Barcelona juega este domingo en el Estadio de Anoeta contra la Real Sociedad por la Jornada 13 de LaLiga. Es el último partido del conjunto culé antes de que inicie una nueva Fecha FIFA. El Real Madrid ya ganó este fin de semana y obliga al equipo de Hansi Flick a sumar de a 3 para mantener la ventaja.

El club culé viene de vencer por 5-2 a Estrella Roja el miércoles pasado por la UEFA Champions League y el Barcelona lleva una racha de siete triunfos consecutivos. El equipo de Hansi Flick no solo derrota a sus rivales sino que los arrolla con su futbol.

ver también La única leyenda que no votó a Lamine Yamal como ganador del Trofeo Kopa 2024 a mejor jugador joven

No obstante, este domingo el Barcelona visita un estadio que suele ser complicado para todos en LaLiga. Además, el líder del torneo tendrá que iniciar el partido ante la Real Sociedad sin Lamine Yamal, el flamante ganador del Trofeo Kopa al mejor jugador sub21 del mundo.

Publicidad

Publicidad

¿Por qué no juega Lamine Yamal en Real Sociedad vs. Barcelona por LaLiga de España 2024/25?

Lamine Yamal no está presente ni en la alineación titular ni en la banca del Barcelona en el juego ante la Real Sociedad por una sobrecarga muscular. El crack del Barcelona no se entrenó con normalidad en los últimos días y por eso mismo no sumará minutos este domingo.

Con la intención de no arriesgar y preservar el físico del joven, Hansi Flick decidió no utilizarlo. “Lamine ha estado dentro haciendo entrenamiento de fuerza específico. Ha jugado muchos partidos en las últimas semanas así que tenemos que cuidarlo“, expresó el DT alemán en relación a Lamine Yamal.

Por último, el Barcelona emitió un comunicado en relación a Lamine Yamal: “El jugador del primer equipo Lamine Yamal recibió una fuerte contusión durante el partido del pasado miércoles ante el Estrella Roja. Durante los últimos días ha recibido tratamiento pero las molestias persisten . El jugador es baja y su progresión marcará su disponibilidad”.

Publicidad