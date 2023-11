La Champions League 2023/24 entra en momentos definitorios en la fase de grupos. Con solo un par de fechas por disputarse, los equipos se juegan sus últimas chances de conseguir la clasificación a los Octavos de Final. En la Jornada 5 son varios los juegos en los que chocarán conjuntos importantes que prometen regalar grandes espectáculos a los aficionados de todo el planeta.

Los partidos destacados de la Jornada 5 de la Champions League 2023/24

Entre los encuentros mencionados, se destacan Real Madrid vs. Napoli, Manchester City vs Leipzig y Milan vs. Dortmund. También jugarán sus respectivos partidos equipos de primer nivel como Inter, Bayern Munich y Arsenal.

Como siempre que hay Champions, los futboleros mexicanos estarán pendientes de cada uno de los duelos en los que esté involucrado un compatriota, como por ejemplo el Porto de Jorge Sánchez nada menos que ante el Barcelona, el Feyenoord de Santi Giménez frente al Atlético Madrid y el PSV con Chucky Lozano contra el Sevilla.

Todos los partidos de la Jornada 5 de la Champions League 2023/24

Grupo A:

Galatasaray vs. Manchester United – Miércoles 29 de noviembre – 11:45 hs (CDMX)

Bayern Munich vs. Copenhague – Miércoles 29 de noviembre – 14:00 hs (CDMX)

Grupo B:

Sevilla vs. PSV – Miércoles 29 de noviembre – 11:45 hs (CDMX)

Arsenal vs. Lens – Miércoles 29 de noviembre – 14:00 hs (CDMX)

Grupo C:

Real Madrid vs. Napoli – Miércoles 29 de noviembre – 14:00 hs (CDMX)

Braga vs. Unión Berlín – Miércoles 29 de noviembre – 14:00 hs (CDMX)

Grupo D:

Benfica vs. Inter – Miércoles 29 de noviembre – 14:00 hs (CDMX)

Real Sociedad vs. Salzburgo – Miércoles 29 de noviembre – 14:00 hs (CDMX)

Grupo E:

Lazio vs. Celtic – Martes 28 de noviembre – 11:45 hs (CDMX)

Feyenoord vs. Atlético Madrid – Martes 28 de noviembre – 14:00 hs (CDMX)

Grupo F:

Milan vs. Borussia Dortmund – Martes 28 de noviembre – 14:00 hs (CDMX)

PSG vs. Newcastle – Martes 28 de noviembre – 14:00 hs (CDMX)

Grupo G:

Manchester City vs. Leipzig – Martes 28 de noviembre – 14:00 hs (CDMX)

Young Boys vs. Estrella Roja – Martes 28 de noviembre – 14:00 hs (CDMX)

Grupo H:

Shakhtar Donetsk vs. Royal Antwerp – Martes 28 de noviembre – 11:45 hs (CDMX)

Barcelona vs. Porto – Martes 28 de noviembre – 14:00 hs (CDMX)

Dónde ver todos los partidos de la Jornada 5 de la Champions League 2023/24

Los encuentros correspondientes a la quinta fecha de la fase de grupos de la Champions League 2023/24 se podrán ver en México a través de la plataforma de streaming de HBO Max.