Pocos han sido los futbolistas que, a lo largo de la historia de este deporte, han logrado ganarse un nombre entre los mejores de la historia. La discusión sobre este ítem, que parece inagotable y cuenta con un sinfín de opiniones, va escribiendo nuevos capítulos día a día con distintos puntos de vista.

ver también ¿Pelé, Diego Maradona o Lionel Messi? Ronaldinho eligió al mejor futbolista de la historia

Uno de los que dio su parecer al respecto fue Pep Guardiola, entrenador del Manchester City que desde hace tiempo se ha destacado como uno de los mejores, para muchos el mejor, DT no solo del momento sino de la historia. Por ello, el español es una voz autorizada para hablar sobre los jugadores que han enriquecido el balompié mundial.

Los seis mejores jugadores de la historia según Guardiola

A fines del 2022, en la semana de la muerte de Pelé, el ex jugador y timonel del Barcelona recordó al astro brasileño con palabras de admiración y, de paso, reveló quienes son, según su parecer, los otro cinco mejores en la historia del futbol.

Publicidad

Publicidad

“Nunca lo vi jugar. Hablé por ejemplo con Menotti y me dijo que era el mejor para él. Porque jugó con él y lo que hizo, no solo ganar tres Copas del Mundo, la contribución de goles y creo que fue algo nuevo cuando apareció (…) no había nacido cuando jugaba, pero es como una buena película. Su legado continuó por tantos años, seguimos hablando de él. Eso es porque era tan bueno”, explicó el ibérico.

Pep Guardiola afirmó que Pelé, Maradona, Cruyff, Messi, Beckenbauer y Cristiano Ronaldo son los seis mejores futbolistas de la historia. (Imago)

Asimismo, agregó a quienes se sientan en la misma mesa de leyendas junto a Pelé. “Creo que Pelé, Maradona, Cruyff, Messi, Beckenbauer y Cristiano Ronaldo, este tipo de jugadores serán eternos. Han hecho tantas cosas durante tantos años…”.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, fundamentó su decisión y explicó el porqué de su elección: “Trascendieron no solo dentro del campo, sino también afuera, para sus países, para los equipos en los que jugaron. Este tipo de jugadores hacen de nuestro ambiente un lugar mejor y le dan emoción a millones de personas”.