¿Pelé, Diego Maradona o Lionel Messi? Ronaldinho eligió al mejor futbolista de la historia

El brasileño, quien ganó un Balón de Oro y muchos títulos, no dudó en responder sobre este debate.

Ronaldinho es un futbolista que marcó a varias generaciones. El brasileño logró lo que muy pocos jugadores consiguieron en la historia: ganar un Mundial, la Champions League, la Copa Libertadores y ser Balón de Oro.

Pero más allá de sus títulos, Ronaldinho dejó su sello en distintas generaciones por su talento, estilo y por su alegría al jugar. Por este motivo, muchos consideran que es uno de los mejores brasileños de la historia.

ver también Figura mundial duda de Messi: "Lo amo, pero no sé si es el mejor de la historia"

Por su habilidad y por todo lo que logró en el futbol, Ronaldinho es una voz autorizada para hablar de todo lo relacionado a este deporte y más si se trata de elegir al mejor jugador de la historia.

Publicidad

Publicidad

¿Quién es el mejor jugador de futbol de la historia para Ronaldinho?

En 2022, a Ronaldinho le consultaron sobre si Lionel Messi, su ex compañero en el Barcelona, era el mejor de la historia: “¿Si Messi es el mejor de todos? Es difícil porque hay tantos jugadores. No me gusta comparar. Están Pelé, Maradona… Cada uno fue el mejor en su época”, dijo el brasileño en Eleven Sports TV.

Ronaldinho fue compañero de Lionel Messi en Barcelona (IMAGO)

“No puedo decir que Messi sea el mejor de la historia, pero sí que es el mejor en su época”, agregó Ronaldinho, quien dejó clara su opinión: para el brasileño no se puede comparar a jugadores de distintas épocas.

Publicidad

Publicidad

De esta manera, Ronaldinho no arriesgó como sí han hecho otros ex jugadores con respecto a esta discusión sobre quién es el mejor de la historia. Sin embargo, el brasileño sí nombró a Pelé, Diego Maradona y Lionel Messi.