Giro inesperado en el caso de Paul Pogba. En febrero de este año, la figura francesa de la Juventus recibió una suspensión de cuatro años sin poder jugar luego de dar positivo en dehidroepiandrosterona en un control antidopaje de 2023 y su carrera parecía haber terminado de la peor manera.

Esa sustancia sirve como estimulante para acelerar procesos antienvejecimiento y de musculación. Por este motivo, el Tribunal Antidopaje italiano tomó la decisión de aplicar la máxima sanción y en más de medio año no hubo novedades al respecto.

No obstante, este viernes 4 de octubre el portal Mail Sport dio a conocer que dicho castigo se redujo de cuatro años a tan solo 18 meses y ahora Pogba tiene fecha de regreso confirmada.

La fecha de regreso de Paul Pogba a los terrenos de juego

Tal como informó el periodista Fabrizio Romano, Paul Pogba podrá comenzar a entrenar con la Juventus a partir de enero de 2025 y en marzo quedará habilitado para volver a jugar partidos oficiales. El exfutbolista de Manchester United tiene contrato hasta 2026 con el equipo de Turín.

“No me retiro porque todavía me siento futbolista. Quiero luchar contra esta injusticia. Pogba no ha terminado, Pogba está aquí y hasta que me veas diciendo que estoy acabado, no se preocupen. Tengo unas ganas increíbles de volver, me siento como un niño que quiere ser profesional. Estoy entrenando, estoy haciendo todo lo que puedo para volver al campo”, había manifestado Paul meses atrás en una entrevista en su visita a Suiza.

Ahora, Pogba tendrá la posibilidad de retomar los entrenamientos con Juventus a partir de enero y lo hará con 31 años, por lo que será un refuerzo top para Thiago Motta.