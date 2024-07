Francia y Portugal se enfrentan este viernes por los cuartos de final de la Eurocopa 2024. El partido comienza a partir de las 13:00hs (Ciudad de México) en el Volksparkstadion, un recinto ubicado en Hamburgo.

Les Bleus vienen de vencer por 1-0 a Bélgica en los octavos de final, mientras que los lusos sufrieron en la misma instancia con Eslovenia y tuvieron que clasificar a través de la tanda de penales.

Este partido de Eurocopa tendrá a varias estrellas en el campo: Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann y Bernardo Silva, entre otros. Pero una figura como Paul Pogba no estará en el partido. ¿Por qué?

¿Por qué no juega Paul Pogba en Francia vs. Portugal y de qué se trata la suspensión que tiene?

Paul Pogba fue suspendido por doping por cuatro años en febrero de 2024 tras dar positivo por haber consumido dehidroepiandrosterona, una asustancia que ayuda a acelerar procesos antienvejecimiento y de musculación.

Por esta razón, el centrocampista campeón del mundo en 2018 no puede jugar ni con Francia ni a nivel clubes, donde aún tiene contrato con la Juventus. El último partido de Paul Pogba con Les Bleus fue el 29 de marzo de 2022 en un amistoso ante Sudáfrica.

Paul Pogba, presente en la Eurocopa para apoyar a Francia (IMAGO)

No obstante, pese a no poder representar a su país, Paul Pogba estuvo apoyando a Francia en Dusseldorf en los octavos de final ante Bélgica y luego habló con la prensa sobre su situación.

“Pogba no ha terminado. Pogba está aquí y hasta que no me veáis decir que “terminé”, no hay que preocuparse. Tengo unas ganas increíbles por volver. Me siento como un niño que quiere ser profesional. Entreno y hago todo lo que puedo para regresar“, expresó el campeón del mundo con Francia.