Hungría recibe a Irlanda del Norte este martes 17 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro, correspondiente a la fecha 6 de la Liga de Naciones, se disputará en el Puskas Arena. Hungría viene de ganarle 2-0 a Georgia y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. Irlanda del Norte viene de ganarle 1-0 a Ucrania y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Hungría e Irlanda del Norte
Hungría (4-2-3-1): Balázs Tóth, Attila Osváth, Attila Szalai, Márk Csinger, Miloš Kerkez, András Schäfer, Áron Csongvai, Tóth Rajmund, Roland Sallai, Barnabás Varga, Gábor Jurek. DT: Marco Rossi.
Irlanda del Norte (5-4-1): Pierce Charles, Terry Devlin, Tom Atcheson, Ruairi McConville, Ciaron Brown, Justin Devenny, Ethan Galbraith, Trai Hume, Shea Charles, Isaac Price, Callum Marshall.
La previa de Hungría e Irlanda del Norte: todo lo que hay que saber
- Día: martes 17 de noviembre
- Hora: 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España
- Estadio: Puskas Arena
- Historial: 7 cruces — Hungría ganó 4, Irlanda del Norte ganó 1 y empataron 2
- Último antecedente: 28/09/2026: Irlanda del Norte 0-0 Hungría