Hungría recibe a Irlanda del Norte este martes 17 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro, correspondiente a la fecha 6 de la Liga de Naciones, se disputará en el Puskas Arena.
Hungría llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Irlanda del Norte tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Hungría ganó 2-0 como visitante ante Georgia en la fecha anterior. Hungría está 21° en la tabla con 10 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Ucrania.
En su último compromiso, Irlanda del Norte ganó 1-0 como local ante Ucrania. El conjunto marcha 16° con 11 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Georgia.
El historial entre Hungría e Irlanda del Norte
Hungría e Irlanda del Norte se enfrentaron 7 veces en los últimos años: 4 triunfos de Hungría, 1 de Irlanda del Norte y 2 empates.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/09/2026
|Irlanda del Norte vs. Hungría
|0-0
|UEFA Nations League
|29/03/2022
|Irlanda del Norte vs. Hungría
|0-1
|Friendlies
|07/09/2015
|Irlanda del Norte vs. Hungría
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/09/2014
|Hungría vs. Irlanda del Norte
|1-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|19/11/2008
|Irlanda del Norte vs. Hungría
|0-2
|Friendlies
|06/09/1989
|Irlanda del Norte vs. Hungría
|1-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|19/10/1988
|Hungría vs. Irlanda del Norte
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
Horario del partido
- México (CDMX): 13:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 16:45 hs
- Colombia: 14:45 hs
- Perú: 14:45 hs
- Chile: 16:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Polonia vs. Suecia
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Rumania
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Ucrania vs. Georgia
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Irlanda vs. Kosovo
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Israel vs. Austria
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Gales vs. Portugal
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Dinamarca vs. Noruega
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Hungría e Irlanda del Norte se enfrentan este martes 17 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Hungría suma 10 puntos tras vencer a Georgia, Ucrania y Georgia.
- Irlanda del Norte suma 11 puntos en el torneo.