Dónde ver EN VIVO Irlanda del Norte vs. Ucrania por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Irlanda del Norte recibe a Ucrania este sábado 14 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hay revancha en el aire: apenas un mes atrás estos mismos equipos se cruzaron y el resultado fue una goleada que todavía pesa en el ánimo ucraniano.
Ninguno de los dos llega con margen de error en esta Liga de Naciones, y el que pierda se aleja todavía más de la pelea en el grupo.
La actualidad de ambos equipos
Irlanda del Norte viene de un empate sin goles ante Georgia que no la movió del lugar en el que está, pero el envión anímico se lo había dado la goleada 3-0 sobre este mismo rival apenas unos días antes. Con 8 puntos en cuatro presentaciones, el equipo mostró una solidez defensiva que no es casualidad: en sus últimos tres partidos no le convirtieron.
Ucrania atraviesa un momento complicado. Cayó por la mínima ante Hungría y antes había sufrido esa dura derrota 0-3 justamente contra Irlanda del Norte, un golpe que todavía duele. Con solo 4 puntos y una posición incómoda en la tabla, necesita reaccionar rápido si no quiere quedar definitivamente relegada en la pelea del grupo.
El historial entre Irlanda del Norte y Ucrania
El historial entre ambos tiene siete capítulos y una balanza apenas inclinada hacia Ucrania, con tres triunfos contra dos de Irlanda del Norte y dos empates. En las últimas tres veces que se vieron las caras, sin embargo, el dominio fue norirlandés: dos victorias y un empate, con el antecedente reciente de aquel 3-0 que todavía resuena.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/10/2026
|Ucrania vs. Irlanda del Norte
|0-3
|UEFA Nations League
|03/06/2021
|Ucrania vs. Irlanda del Norte
|1-0
|Friendlies
|16/06/2016
|Ucrania vs. Irlanda del Norte
|0-2
|UEFA European Championship
|06/09/2003
|Ucrania vs. Irlanda del Norte
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|16/10/2002
|Irlanda del Norte vs. Ucrania
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|02/04/1997
|Ucrania vs. Irlanda del Norte
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|31/08/1996
|Irlanda del Norte vs. Ucrania
|0-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Horario del partido
- México (CDMX): 13:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 16:45 hs
- Colombia: 14:45 hs
- Perú: 14:45 hs
- Chile: 16:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 2
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Kosovo vs. Israel
|Sábado 14 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Georgia vs. Hungría
|Sábado 14 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Noruega vs. Gales
|Sábado 14 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Suecia vs. Bosnia y Herzegovina
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Rumania vs. Polonia
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Austria vs. Irlanda
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Portugal vs. Dinamarca
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Irlanda del Norte y Ucrania se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Irlanda del Norte suma 8 puntos en el torneo.
- Ucrania suma 4 puntos en el torneo.