Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Irlanda del Norte vs. Ucrania por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Irlanda del Norte y Ucrania se enfrentan este sábado 14 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Northern Ireland vs. Ukraine, Liga de Naciones
Northern Ireland vs. Ukraine, Liga de Naciones

Irlanda del Norte recibe a Ucrania este sábado 14 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hay revancha en el aire: apenas un mes atrás estos mismos equipos se cruzaron y el resultado fue una goleada que todavía pesa en el ánimo ucraniano.

Ninguno de los dos llega con margen de error en esta Liga de Naciones, y el que pierda se aleja todavía más de la pelea en el grupo.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

Irlanda del Norte viene de un empate sin goles ante Georgia que no la movió del lugar en el que está, pero el envión anímico se lo había dado la goleada 3-0 sobre este mismo rival apenas unos días antes. Con 8 puntos en cuatro presentaciones, el equipo mostró una solidez defensiva que no es casualidad: en sus últimos tres partidos no le convirtieron.

Ucrania atraviesa un momento complicado. Cayó por la mínima ante Hungría y antes había sufrido esa dura derrota 0-3 justamente contra Irlanda del Norte, un golpe que todavía duele. Con solo 4 puntos y una posición incómoda en la tabla, necesita reaccionar rápido si no quiere quedar definitivamente relegada en la pelea del grupo.

El historial entre Irlanda del Norte y Ucrania

El historial entre ambos tiene siete capítulos y una balanza apenas inclinada hacia Ucrania, con tres triunfos contra dos de Irlanda del Norte y dos empates. En las últimas tres veces que se vieron las caras, sin embargo, el dominio fue norirlandés: dos victorias y un empate, con el antecedente reciente de aquel 3-0 que todavía resuena.

Últimos 7 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
02/10/2026Ucrania vs. Irlanda del Norte0-3UEFA Nations League
03/06/2021Ucrania vs. Irlanda del Norte1-0Friendlies
16/06/2016Ucrania vs. Irlanda del Norte0-2UEFA European Championship
06/09/2003Ucrania vs. Irlanda del Norte0-0UEFA European Championship Qualifiers
16/10/2002Irlanda del Norte vs. Ucrania0-0UEFA European Championship Qualifiers
02/04/1997Ucrania vs. Irlanda del Norte2-1UEFA World Cup Qualifiers
31/08/1996Irlanda del Norte vs. Ucrania0-1UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 16:45 hs
  • Colombia: 14:45 hs
  • Perú: 14:45 hs
  • Chile: 16:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Kosovo vs. IsraelSábado 14 de noviembre08:0011:0015:00
Georgia vs. HungríaSábado 14 de noviembre11:0014:0018:00
Noruega vs. GalesSábado 14 de noviembre11:0014:0018:00
Suecia vs. Bosnia y HerzegovinaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Rumania vs. PoloniaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Austria vs. IrlandaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Portugal vs. DinamarcaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45

En síntesis

  • Irlanda del Norte y Ucrania se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Irlanda del Norte suma 8 puntos en el torneo.
  • Ucrania suma 4 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones