Dónde ver EN VIVO Irlanda del Norte vs. Ucrania por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Irlanda del Norte y Ucrania se enfrentan este sábado 14 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Irlanda del Norte recibe a Ucrania este sábado 14 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hay revancha en el aire: apenas un mes atrás estos mismos equipos se cruzaron y el resultado fue una goleada que todavía pesa en el ánimo ucraniano.

Ninguno de los dos llega con margen de error en esta Liga de Naciones, y el que pierda se aleja todavía más de la pelea en el grupo.

La actualidad de ambos equipos

Irlanda del Norte viene de un empate sin goles ante Georgia que no la movió del lugar en el que está, pero el envión anímico se lo había dado la goleada 3-0 sobre este mismo rival apenas unos días antes. Con 8 puntos en cuatro presentaciones, el equipo mostró una solidez defensiva que no es casualidad: en sus últimos tres partidos no le convirtieron.

Ucrania atraviesa un momento complicado. Cayó por la mínima ante Hungría y antes había sufrido esa dura derrota 0-3 justamente contra Irlanda del Norte, un golpe que todavía duele. Con solo 4 puntos y una posición incómoda en la tabla, necesita reaccionar rápido si no quiere quedar definitivamente relegada en la pelea del grupo.

El historial entre Irlanda del Norte y Ucrania

El historial entre ambos tiene siete capítulos y una balanza apenas inclinada hacia Ucrania, con tres triunfos contra dos de Irlanda del Norte y dos empates. En las últimas tres veces que se vieron las caras, sin embargo, el dominio fue norirlandés: dos victorias y un empate, con el antecedente reciente de aquel 3-0 que todavía resuena.

Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/10/2026 Ucrania vs. Irlanda del Norte 0-3 UEFA Nations League 03/06/2021 Ucrania vs. Irlanda del Norte 1-0 Friendlies 16/06/2016 Ucrania vs. Irlanda del Norte 0-2 UEFA European Championship 06/09/2003 Ucrania vs. Irlanda del Norte 0-0 UEFA European Championship Qualifiers 16/10/2002 Irlanda del Norte vs. Ucrania 0-0 UEFA European Championship Qualifiers 02/04/1997 Ucrania vs. Irlanda del Norte 2-1 UEFA World Cup Qualifiers 31/08/1996 Irlanda del Norte vs. Ucrania 0-1 UEFA World Cup Qualifiers

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Horario del partido

México (CDMX): 13:45 hs

13:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 16:45 hs

16:45 hs Colombia: 14:45 hs

14:45 hs Perú: 14:45 hs

14:45 hs Chile: 16:45 hs

16:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Kosovo vs. Israel Sábado 14 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Georgia vs. Hungría Sábado 14 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Noruega vs. Gales Sábado 14 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Suecia vs. Bosnia y Herzegovina Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Rumania vs. Polonia Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Austria vs. Irlanda Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Portugal vs. Dinamarca Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45

En síntesis