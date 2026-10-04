Alineaciones de Irlanda del Norte y Georgia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Irlanda del Norte y Georgia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Irlanda del Norte vs. Georgia este lunes 5 de octubre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Irlanda del Norte y Georgia

Irlanda del Norte viene de ganarle 3-0 a Ucrania y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Georgia viene de caer 0-1 ante Hungría y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Irlanda del Norte y Georgia

Irlanda del Norte (5-4-1): Pierce Charles, Terry Devlin, Ciaron Brown, Ruairi McConville, Tom Atcheson, Brodie Spencer, Isaac Price, Shea Charles, Trai Hume, Kieran Morrison, Jamie Donley. DT: Michael O'Neill.

Georgia (3-5-2): Giorgi Mamardashvili, Luka Lochoshvili, Lasha Dvali, Saba Goglichidze, Georgiy Tsitaishvili, Anzor Mekvabishvili, Giorgi Chakvetadze, Irakli Yegoian, Otar Kakabadze, Khvicha Kvaratskhelia, Georges Mikautadze.

Suplentes de Irlanda del Norte: Justin Devenny, Jordan Thompson, Ceadach O'Neill, Dion Charles, Paul Smyth, Conor Hazard, Michael Forbes, Patrick Kelly, Paddy McNair, Braiden Graham, Josh Magennis, Bailey Peacock-Farrell.

Suplentes de Georgia: Giorgi Kochorashvili, Zuriko Davitashvili, Budu Zivzivadze, Saba Lobzhanidze, Davit Kereselidze, Gizo Mamageishvili, Giorgi Abuashvili, Giorgi Kvernadze, Saba Sazonov, Jemal Tabidze, Luka Gugeshashvili.

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La previa de Irlanda del Norte y Georgia: todo lo que hay que saber