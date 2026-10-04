Alineaciones de Ucrania y Hungría por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Ucrania vs. Hungría este lunes 5 de octubre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Ucrania y Hungría
Ucrania viene de caer 0-3 ante Irlanda del Norte y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Hungría viene de ganarle 1-0 a Georgia y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Ucrania y Hungría
Ucrania (3-4-3): Dmytro Riznyk, Taras Mykhavko, Eduard Sarapiy, Illia Zabarnyi, Georgiy Sudakov, Volodymyr Brazhko, Oleh Ocheretko, Valerii Bondar, Roman Yaremchuk, Andriy Yarmolenko, Viktor Tsygankov.
Hungría (4-2-3-1): Balázs Tóth, Ákos Markgráf, Márk Csinger, Willi Orban, Attila Osváth, Dominik Szoboszlai, Alex Toth, András Schäfer, Milan Toth, Zsolt Nagy, Dániel Lukács. DT: Marco Rossi.
Suplentes de Ucrania: Georgiy Yermakov, Illia Krupskyi, Mykola Shaparenko, Matviy Ponomarenko, Anatoliy Trubin, Ivan Varfolomeev, Oleksandr Nazarenko, Yehor Nazaryna, Oleksandr Zubkov, Igor Krasnopir.
Suplentes de Hungría: Bence Várkonyi, Tamás Szűcs, Milán Vitális, Donát Bárány, Bence Gundel-Takács, Toth Rajmund, Áron Csongvai, Gábor Jurek, József Szalai, Ármin Pécsi, Áron Doktorics.
La previa de Ucrania y Hungría: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 5 de octubre
- Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
- Historial: 3 cruces — Ucrania ganó 1, Hungría ganó 2 y empataron 0
- Último antecedente: 25/09/2026: Hungría 0-1 Ucrania