Ucrania recibe a Georgia este martes 17 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Ninguno de los dos llega con margen: ambos arrastran una racha floja y necesitan un triunfo para no quedar definitivamente afuera de la pelea en el grupo.
Ya sin chances reales de pelear arriba, el partido es más una cuestión de orgullo y de cerrar el año con una sonrisa que de objetivos concretos en la tabla.
La actualidad de ambos equipos
Ucrania llega golpeada, con tres derrotas al hilo que la dejaron en la mitad baja de la tabla general. El equipo no encuentra el gol propio y en el último partido, ante Irlanda del Norte, ni siquiera pudo sumar de visitante.
Georgia tampoco atraviesa un buen momento. Viene de caer con Hungría y antes rescató un empate sin goles frente a Irlanda del Norte, el único punto que sumó en sus últimas tres presentaciones. Los números la ubican por debajo incluso de Ucrania en la tabla, y necesita reaccionar rápido para no quedar relegada en lo que resta del certamen.
El historial entre Ucrania y Georgia
El historial es ampliamente favorable a Ucrania, que ganó 7 de los 12 cruces y nunca perdió ante Georgia, que no logró ninguna victoria en la serie. Hubo 5 empates y la diferencia de gol también marca una distancia clara: 18 a favor de Ucrania contra 7 de Georgia.
En los enfrentamientos más recientes la historia cambió de tono: el último antecedente terminó 0-0 y los dos anteriores también fueron parejos, con un empate 1-1 y una victoria mínima de Ucrania por 1-0. La superioridad histórica está, pero en los últimos años el margen se achicó bastante.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/09/2026
|Georgia vs. Ucrania
|0-0
|UEFA Nations League
|16/11/2024
|Georgia vs. Ucrania
|1-1
|UEFA Nations League
|11/10/2024
|Ucrania vs. Georgia
|1-0
|UEFA Nations League
|09/06/2015
|Georgia vs. Ucrania
|1-2
|Friendlies
|08/09/2007
|Georgia vs. Ucrania
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|06/09/2006
|Ucrania vs. Georgia
|3-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|03/09/2005
|Georgia vs. Ucrania
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|13/10/2004
|Ucrania vs. Georgia
|2-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|16/04/2002
|Ucrania vs. Georgia
|2-1
|Friendlies
|13/02/2001
|Georgia vs. Ucrania
|0-0
|Friendlies
Horario del partido
- México (CDMX): 13:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 16:45 hs
- Colombia: 14:45 hs
- Perú: 14:45 hs
- Chile: 16:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Polonia vs. Suecia
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Rumania
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Hungría vs. Irlanda del Norte
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Irlanda vs. Kosovo
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Israel vs. Austria
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Gales vs. Portugal
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Dinamarca vs. Noruega
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Ucrania y Georgia se enfrentan este martes 17 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Ucrania suma 4 puntos en el torneo.
- Georgia suma 2 puntos en el torneo.