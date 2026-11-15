Dónde ver EN VIVO Bielorrusia vs. Albania por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bielorrusia y Albania se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Bielorrusia recibe a Albania este domingo 15 de noviembre desde las 11:00 de México, 14:00 de Argentina, 18:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Bielorrusia llega invicta en sus últimos compromisos y con eso le alcanza para soñar con dar la sorpresa, aunque Albania se presenta con una tabla que respalda su candidatura. Son los puntos los que mandan en esta recta de la Liga de Naciones y ninguno de los dos quiere quedarse sin opciones.

Albania pelea por meterse entre los mejores del grupo y un triunfo afuera le serviría para asegurar su lugar en la pelea. Para Bielorrusia, en cambio, el envión anímico puede ser la excusa perfecta para recortar distancias.

La actualidad de ambos equipos

Bielorrusia viene de una racha que ilusiona: ganó sus últimos tres partidos, el más reciente de visitante ante San Marino por 2-0, y antes había sumado triunfos claros en condición de local. Esa seguidilla la mantiene con 10 puntos y la pone con argumentos para no bajar los brazos pese a estar 14ª en la tabla.

Albania, por su parte, también llega entonada: ganó sus dos últimos compromisos, el más reciente de local 2-0 ante Finlandia, después de haber sufrido una caída ajustada frente al mismo rival. Con 12 unidades y el sexto puesto, el equipo balcánico se perfila como el que tiene más para ganar si extiende la racha en terreno ajeno.

El historial entre Bielorrusia y Albania

El historial entre ambos tiene a Albania como protagonista más firme: de ocho enfrentamientos se quedó con cuatro victorias, dos fueron para Bielorrusia y hubo dos empates. En goles también manda el equipo albanés, con 12 convertidos contra 10 recibidos.

El antecedente más reciente, de 2026, también fue para Albania, que se impuso 2-0. Es una paridad relativa pero con la balanza siempre un poco más inclinada hacia el mismo lado.

Publicidad

Últimos 8 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/09/2026 Albania vs. Bielorrusia 2-0 UEFA Nations League 18/11/2020 Albania vs. Bielorrusia 3-2 UEFA Nations League 04/09/2020 Bielorrusia vs. Albania 0-2 UEFA Nations League 15/11/2013 Bielorrusia vs. Albania 0-0 Friendlies 26/03/2011 Albania vs. Bielorrusia 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 12/10/2010 Bielorrusia vs. Albania 2-0 UEFA European Championship Qualifiers 17/11/2007 Albania vs. Bielorrusia 2-4 UEFA European Championship Qualifiers 02/09/2006 Bielorrusia vs. Albania 2-2 UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

México (CDMX): 11:00 hs

11:00 hs Estados Unidos (ET): 12:00 hs

12:00 hs Estados Unidos (PT): 09:00 hs

09:00 hs Argentina: 14:00 hs

14:00 hs Colombia: 12:00 hs

12:00 hs Perú: 12:00 hs

12:00 hs Chile: 14:00 hs

14:00 hs España: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Letonia vs. Armenia Domingo 15 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Chipre vs. Montenegro Domingo 15 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Finlandia vs. San Marino Domingo 15 de noviembre 11:00 14:00 18:00 España vs. Inglaterra Domingo 15 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Croacia vs. República Checa Domingo 15 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Francia vs. Turquía Domingo 15 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Bélgica vs. Italia Domingo 15 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Kazajistán vs. Eslovaquia Lunes 16 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Islas Feroe vs. Moldavia Lunes 16 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Islandia vs. Luxemburgo Lunes 16 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Estonia vs. Bulgaria Lunes 16 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Suiza vs. Escocia Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Macedonia del Norte vs. Eslovenia Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Grecia vs. Serbia Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Alemania vs. Países Bajos Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Polonia vs. Suecia Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Irlanda vs. Kosovo Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Israel vs. Austria Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Ucrania vs. Georgia Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Hungría vs. Irlanda del Norte Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Gales vs. Portugal Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Dinamarca vs. Noruega Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45

En síntesis

Bielorrusia y Albania se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Bielorrusia suma 10 puntos tras vencer a San Marino, Finlandia y San Marino.

suma 10 puntos tras vencer a San Marino, Finlandia y San Marino. Albania suma 12 puntos en el torneo.