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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Bielorrusia vs. Albania por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bielorrusia y Albania se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Belarus vs. Albania, Liga de Naciones
Belarus vs. Albania, Liga de Naciones

Bielorrusia recibe a Albania este domingo 15 de noviembre desde las 11:00 de México, 14:00 de Argentina, 18:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Bielorrusia llega invicta en sus últimos compromisos y con eso le alcanza para soñar con dar la sorpresa, aunque Albania se presenta con una tabla que respalda su candidatura. Son los puntos los que mandan en esta recta de la Liga de Naciones y ninguno de los dos quiere quedarse sin opciones.

Albania pelea por meterse entre los mejores del grupo y un triunfo afuera le serviría para asegurar su lugar en la pelea. Para Bielorrusia, en cambio, el envión anímico puede ser la excusa perfecta para recortar distancias.

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La actualidad de ambos equipos

Bielorrusia viene de una racha que ilusiona: ganó sus últimos tres partidos, el más reciente de visitante ante San Marino por 2-0, y antes había sumado triunfos claros en condición de local. Esa seguidilla la mantiene con 10 puntos y la pone con argumentos para no bajar los brazos pese a estar 14ª en la tabla.

Albania, por su parte, también llega entonada: ganó sus dos últimos compromisos, el más reciente de local 2-0 ante Finlandia, después de haber sufrido una caída ajustada frente al mismo rival. Con 12 unidades y el sexto puesto, el equipo balcánico se perfila como el que tiene más para ganar si extiende la racha en terreno ajeno.

El historial entre Bielorrusia y Albania

El historial entre ambos tiene a Albania como protagonista más firme: de ocho enfrentamientos se quedó con cuatro victorias, dos fueron para Bielorrusia y hubo dos empates. En goles también manda el equipo albanés, con 12 convertidos contra 10 recibidos.

El antecedente más reciente, de 2026, también fue para Albania, que se impuso 2-0. Es una paridad relativa pero con la balanza siempre un poco más inclinada hacia el mismo lado.

Últimos 8 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/09/2026Albania vs. Bielorrusia2-0UEFA Nations League
18/11/2020Albania vs. Bielorrusia3-2UEFA Nations League
04/09/2020Bielorrusia vs. Albania0-2UEFA Nations League
15/11/2013Bielorrusia vs. Albania0-0Friendlies
26/03/2011Albania vs. Bielorrusia1-0UEFA European Championship Qualifiers
12/10/2010Bielorrusia vs. Albania2-0UEFA European Championship Qualifiers
17/11/2007Albania vs. Bielorrusia2-4UEFA European Championship Qualifiers
02/09/2006Bielorrusia vs. Albania2-2UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

  • México (CDMX): 11:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:00 hs
  • Argentina: 14:00 hs
  • Colombia: 12:00 hs
  • Perú: 12:00 hs
  • Chile: 14:00 hs
  • España: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Letonia vs. ArmeniaDomingo 15 de noviembre08:0011:0015:00
Chipre vs. MontenegroDomingo 15 de noviembre08:0011:0015:00
Finlandia vs. San MarinoDomingo 15 de noviembre11:0014:0018:00
España vs. InglaterraDomingo 15 de noviembre13:4516:4520:45
Croacia vs. República ChecaDomingo 15 de noviembre13:4516:4520:45
Francia vs. TurquíaDomingo 15 de noviembre13:4516:4520:45
Bélgica vs. ItaliaDomingo 15 de noviembre13:4516:4520:45
Kazajistán vs. EslovaquiaLunes 16 de noviembre09:0012:0016:00
Islas Feroe vs. MoldaviaLunes 16 de noviembre09:0012:0016:00
Islandia vs. LuxemburgoLunes 16 de noviembre11:0014:0018:00
Estonia vs. BulgariaLunes 16 de noviembre11:0014:0018:00
Suiza vs. EscociaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Macedonia del Norte vs. EsloveniaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Grecia vs. SerbiaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Alemania vs. Países BajosLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Polonia vs. SueciaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Bosnia y Herzegovina vs. RumaniaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Irlanda vs. KosovoMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Israel vs. AustriaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Ucrania vs. GeorgiaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Hungría vs. Irlanda del NorteMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Gales vs. PortugalMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Dinamarca vs. NoruegaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45

En síntesis

  • Bielorrusia y Albania se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Bielorrusia suma 10 puntos tras vencer a San Marino, Finlandia y San Marino.
  • Albania suma 12 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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