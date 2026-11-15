Dónde ver EN VIVO Bielorrusia vs. Albania por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bielorrusia recibe a Albania este domingo 15 de noviembre desde las 11:00 de México, 14:00 de Argentina, 18:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Bielorrusia llega invicta en sus últimos compromisos y con eso le alcanza para soñar con dar la sorpresa, aunque Albania se presenta con una tabla que respalda su candidatura. Son los puntos los que mandan en esta recta de la Liga de Naciones y ninguno de los dos quiere quedarse sin opciones.
Albania pelea por meterse entre los mejores del grupo y un triunfo afuera le serviría para asegurar su lugar en la pelea. Para Bielorrusia, en cambio, el envión anímico puede ser la excusa perfecta para recortar distancias.
La actualidad de ambos equipos
Bielorrusia viene de una racha que ilusiona: ganó sus últimos tres partidos, el más reciente de visitante ante San Marino por 2-0, y antes había sumado triunfos claros en condición de local. Esa seguidilla la mantiene con 10 puntos y la pone con argumentos para no bajar los brazos pese a estar 14ª en la tabla.
Albania, por su parte, también llega entonada: ganó sus dos últimos compromisos, el más reciente de local 2-0 ante Finlandia, después de haber sufrido una caída ajustada frente al mismo rival. Con 12 unidades y el sexto puesto, el equipo balcánico se perfila como el que tiene más para ganar si extiende la racha en terreno ajeno.
El historial entre Bielorrusia y Albania
El historial entre ambos tiene a Albania como protagonista más firme: de ocho enfrentamientos se quedó con cuatro victorias, dos fueron para Bielorrusia y hubo dos empates. En goles también manda el equipo albanés, con 12 convertidos contra 10 recibidos.
El antecedente más reciente, de 2026, también fue para Albania, que se impuso 2-0. Es una paridad relativa pero con la balanza siempre un poco más inclinada hacia el mismo lado.
Últimos 8 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/09/2026
|Albania vs. Bielorrusia
|2-0
|UEFA Nations League
|18/11/2020
|Albania vs. Bielorrusia
|3-2
|UEFA Nations League
|04/09/2020
|Bielorrusia vs. Albania
|0-2
|UEFA Nations League
|15/11/2013
|Bielorrusia vs. Albania
|0-0
|Friendlies
|26/03/2011
|Albania vs. Bielorrusia
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|12/10/2010
|Bielorrusia vs. Albania
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|17/11/2007
|Albania vs. Bielorrusia
|2-4
|UEFA European Championship Qualifiers
|02/09/2006
|Bielorrusia vs. Albania
|2-2
|UEFA European Championship Qualifiers
Horario del partido
- México (CDMX): 11:00 hs
- Estados Unidos (ET): 12:00 hs
- Estados Unidos (PT): 09:00 hs
- Argentina: 14:00 hs
- Colombia: 12:00 hs
- Perú: 12:00 hs
- Chile: 14:00 hs
- España: 18:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Letonia vs. Armenia
|Domingo 15 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Chipre vs. Montenegro
|Domingo 15 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Finlandia vs. San Marino
|Domingo 15 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|España vs. Inglaterra
|Domingo 15 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Croacia vs. República Checa
|Domingo 15 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Francia vs. Turquía
|Domingo 15 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Bélgica vs. Italia
|Domingo 15 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Kazajistán vs. Eslovaquia
|Lunes 16 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Islas Feroe vs. Moldavia
|Lunes 16 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Islandia vs. Luxemburgo
|Lunes 16 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Estonia vs. Bulgaria
|Lunes 16 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Suiza vs. Escocia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Eslovenia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Grecia vs. Serbia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Alemania vs. Países Bajos
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Polonia vs. Suecia
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Rumania
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Irlanda vs. Kosovo
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Israel vs. Austria
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Ucrania vs. Georgia
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Hungría vs. Irlanda del Norte
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Gales vs. Portugal
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Dinamarca vs. Noruega
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Bielorrusia y Albania se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Bielorrusia suma 10 puntos tras vencer a San Marino, Finlandia y San Marino.
- Albania suma 12 puntos en el torneo.