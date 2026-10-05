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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Bielorrusia vs. Finlandia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bielorrusia y Finlandia se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Belarus vs. Finland, Liga de Naciones
Belarus vs. Finland, Liga de Naciones

Bielorrusia llega golpeada en la tabla y necesita reaccionar ante un rival que la tiene de punto hace rato. El martes 6 de octubre se define la cuarta fecha de la Liga de Naciones entre Bielorrusia y Finlandia.

Ninguno de los dos pelea arriba del todo, pero sumar en esta fecha puede ser clave para no quedar afuera de la pelea por el grupo. Para Finlandia, además, es la chance de sacarle ventaja a un rival directo en la tabla.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 12:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 15:45 hs
  • Colombia: 13:45 hs
  • Perú: 13:45 hs
  • Chile: 15:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Bielorrusia viene de un batacazo: le metió 4-0 a San Marino en su última presentación y dejó atrás el 0-0 que había sacado como visitante justamente ante Finlandia. Antes de eso había perdido con Albania. Son 4 puntos en 3 partidos y el puesto 27 entre 54 equipos, una ubicación que obliga a no regalar nada en casa.

Finlandia llega mejor. Ganó 2-1 como local ante Albania, empató sin goles ante este mismo rival hace unos días y había goleado 7-0 a San Marino en la fecha anterior. Con 7 puntos está en el puesto 8 de la tabla general y es la candidata a quedarse con los tres puntos.

El historial entre Bielorrusia y Finlandia

El historial reciente favorece claramente a Finlandia. De los seis cruces que tuvieron, Bielorrusia nunca pudo ganarle: Finlandia se impuso en tres oportunidades y hubo cuatro empates en total, incluido el 0-0 de la fecha pasada. En materia de goles también manda Finlandia, con 7 a favor contra 4 de Bielorrusia.

Últimos 6 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
29/09/2026Finlandia vs. Bielorrusia0-0UEFA Nations League
09/06/2018Finlandia vs. Bielorrusia2-0Friendlies
11/06/2013Bielorrusia vs. Finlandia1-1UEFA World Cup Qualifiers
07/06/2013Finlandia vs. Bielorrusia1-0UEFA World Cup Qualifiers
02/06/2008Finlandia vs. Bielorrusia1-1Friendlies
28/02/2006Finlandia vs. Bielorrusia2-2Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Kazajistán vs. Islas FeroeMartes 6 de octubre08:0011:0016:00
Luxemburgo vs. BulgariaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Estonia vs. IslandiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Moldavia vs. EslovaquiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Albania vs. San MarinoMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Suiza vs. Macedonia del NorteMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Escocia vs. EsloveniaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Inglaterra vs. República ChecaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Croacia vs. EspañaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45

En síntesis

  • Bielorrusia y Finlandia se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Bielorrusia suma 4 puntos en el torneo.
  • Finlandia suma 7 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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