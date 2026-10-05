Dónde ver EN VIVO Bielorrusia vs. Finlandia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bielorrusia y Finlandia se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Bielorrusia llega golpeada en la tabla y necesita reaccionar ante un rival que la tiene de punto hace rato. El martes 6 de octubre se define la cuarta fecha de la Liga de Naciones entre Bielorrusia y Finlandia.

Ninguno de los dos pelea arriba del todo, pero sumar en esta fecha puede ser clave para no quedar afuera de la pelea por el grupo. Para Finlandia, además, es la chance de sacarle ventaja a un rival directo en la tabla.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Bielorrusia viene de un batacazo: le metió 4-0 a San Marino en su última presentación y dejó atrás el 0-0 que había sacado como visitante justamente ante Finlandia. Antes de eso había perdido con Albania. Son 4 puntos en 3 partidos y el puesto 27 entre 54 equipos, una ubicación que obliga a no regalar nada en casa.

Finlandia llega mejor. Ganó 2-1 como local ante Albania, empató sin goles ante este mismo rival hace unos días y había goleado 7-0 a San Marino en la fecha anterior. Con 7 puntos está en el puesto 8 de la tabla general y es la candidata a quedarse con los tres puntos.

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El historial entre Bielorrusia y Finlandia

El historial reciente favorece claramente a Finlandia. De los seis cruces que tuvieron, Bielorrusia nunca pudo ganarle: Finlandia se impuso en tres oportunidades y hubo cuatro empates en total, incluido el 0-0 de la fecha pasada. En materia de goles también manda Finlandia, con 7 a favor contra 4 de Bielorrusia.

Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/09/2026 Finlandia vs. Bielorrusia 0-0 UEFA Nations League 09/06/2018 Finlandia vs. Bielorrusia 2-0 Friendlies 11/06/2013 Bielorrusia vs. Finlandia 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 07/06/2013 Finlandia vs. Bielorrusia 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 02/06/2008 Finlandia vs. Bielorrusia 1-1 Friendlies 28/02/2006 Finlandia vs. Bielorrusia 2-2 Friendlies

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Kazajistán vs. Islas Feroe Martes 6 de octubre 08:00 11:00 16:00 Luxemburgo vs. Bulgaria Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Estonia vs. Islandia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Moldavia vs. Eslovaquia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Albania vs. San Marino Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Suiza vs. Macedonia del Norte Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Escocia vs. Eslovenia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Inglaterra vs. República Checa Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Croacia vs. España Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45

En síntesis