Dónde ver EN VIVO Bielorrusia vs. Finlandia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bielorrusia llega golpeada en la tabla y necesita reaccionar ante un rival que la tiene de punto hace rato. El martes 6 de octubre se define la cuarta fecha de la Liga de Naciones entre Bielorrusia y Finlandia.
Ninguno de los dos pelea arriba del todo, pero sumar en esta fecha puede ser clave para no quedar afuera de la pelea por el grupo. Para Finlandia, además, es la chance de sacarle ventaja a un rival directo en la tabla.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 6
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Bielorrusia viene de un batacazo: le metió 4-0 a San Marino en su última presentación y dejó atrás el 0-0 que había sacado como visitante justamente ante Finlandia. Antes de eso había perdido con Albania. Son 4 puntos en 3 partidos y el puesto 27 entre 54 equipos, una ubicación que obliga a no regalar nada en casa.
Finlandia llega mejor. Ganó 2-1 como local ante Albania, empató sin goles ante este mismo rival hace unos días y había goleado 7-0 a San Marino en la fecha anterior. Con 7 puntos está en el puesto 8 de la tabla general y es la candidata a quedarse con los tres puntos.
El historial entre Bielorrusia y Finlandia
El historial reciente favorece claramente a Finlandia. De los seis cruces que tuvieron, Bielorrusia nunca pudo ganarle: Finlandia se impuso en tres oportunidades y hubo cuatro empates en total, incluido el 0-0 de la fecha pasada. En materia de goles también manda Finlandia, con 7 a favor contra 4 de Bielorrusia.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/09/2026
|Finlandia vs. Bielorrusia
|0-0
|UEFA Nations League
|09/06/2018
|Finlandia vs. Bielorrusia
|2-0
|Friendlies
|11/06/2013
|Bielorrusia vs. Finlandia
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|07/06/2013
|Finlandia vs. Bielorrusia
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|02/06/2008
|Finlandia vs. Bielorrusia
|1-1
|Friendlies
|28/02/2006
|Finlandia vs. Bielorrusia
|2-2
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Kazajistán vs. Islas Feroe
|Martes 6 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Estonia vs. Islandia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Moldavia vs. Eslovaquia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Albania vs. San Marino
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Suiza vs. Macedonia del Norte
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Escocia vs. Eslovenia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Inglaterra vs. República Checa
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Croacia vs. España
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Bielorrusia y Finlandia se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Bielorrusia suma 4 puntos en el torneo.
- Finlandia suma 7 puntos en el torneo.