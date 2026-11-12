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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO San Marino vs. Bielorrusia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

San Marino y Bielorrusia se enfrentan este jueves 12 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

San Marino vs. Belarus, Liga de Naciones
San Marino vs. Belarus, Liga de Naciones

San Marino recibe a Bielorrusia este jueves 12 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. San Marino llega a este cruce sin haber sumado un solo punto en el torneo y con una diferencia de gol que da vergüenza ajena. Bielorrusia, en cambio, está en racha y quiere seguir escalando posiciones.

Más allá del resultado, el partido sirve para medir qué tan lejos está San Marino del resto del continente y si Bielorrusia puede mantener el envión que trae en las últimas fechas.

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La actualidad de ambos equipos

San Marino no gana hace rato y la estadística lo confirma: perdió sus tres últimos partidos, incluido un 0-4 justamente ante este mismo rival hace poco más de un mes. Está último entre los 54 equipos de la Liga de Naciones y todavía no pudo convertir un gol en lo que va del certamen.

Bielorrusia atraviesa un buen momento. Viene de ganarle a Finlandia de local y antes había goleado 4-0 a San Marino, así que llega entonado y con la confianza de quien no pierde hace varios partidos. Está 18° en la tabla general y los puntos de este cruce le sirven para seguir acomodándose en la clasificación.

El historial entre San Marino y Bielorrusia

El historial es una aplanadora a favor de Bielorrusia, que ganó los tres enfrentamientos que tuvo ante San Marino y nunca le convirtieron un gol en el camino. El más reciente fue hace apenas un mes, con un contundente 4-0, y antes hubo un 2-0 y un 5-0 que terminan de pintar la diferencia entre ambas selecciones.

Últimos 3 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/10/2026Bielorrusia vs. San Marino4-0UEFA Nations League
18/11/2018San Marino vs. Bielorrusia0-2UEFA Nations League
08/09/2018Bielorrusia vs. San Marino5-0UEFA Nations League

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 16:45 hs
  • Colombia: 14:45 hs
  • Perú: 14:45 hs
  • Chile: 16:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Armenia vs. ChipreJueves 12 de noviembre11:0014:0018:00
Turquía vs. BélgicaJueves 12 de noviembre11:0014:0018:00
Montenegro vs. LetoniaJueves 12 de noviembre13:4516:4520:45
Albania vs. FinlandiaJueves 12 de noviembre13:4516:4520:45
Inglaterra vs. CroaciaJueves 12 de noviembre13:4516:4520:45
República Checa vs. EspañaJueves 12 de noviembre13:4516:4520:45
Italia vs. FranciaJueves 12 de noviembre13:4516:4520:45
Moldavia vs. KazajistánViernes 13 de noviembre11:0014:0018:00
Luxemburgo vs. EstoniaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Bulgaria vs. IslandiaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Eslovaquia vs. Islas FeroeViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Eslovenia vs. SuizaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Escocia vs. Macedonia del NorteViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Serbia vs. AlemaniaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Países Bajos vs. GreciaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Kosovo vs. IsraelSábado 14 de noviembre08:0011:0015:00
Georgia vs. HungríaSábado 14 de noviembre11:0014:0018:00
Noruega vs. GalesSábado 14 de noviembre11:0014:0018:00
Suecia vs. Bosnia y HerzegovinaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Rumania vs. PoloniaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Austria vs. IrlandaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Irlanda del Norte vs. UcraniaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Portugal vs. DinamarcaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45

En síntesis

  • San Marino y Bielorrusia se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • San Marino suma 0 puntos en el torneo.
  • Bielorrusia suma 7 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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