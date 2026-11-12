Dónde ver EN VIVO San Marino vs. Bielorrusia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

San Marino y Bielorrusia se enfrentan este jueves 12 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

San Marino recibe a Bielorrusia este jueves 12 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. San Marino llega a este cruce sin haber sumado un solo punto en el torneo y con una diferencia de gol que da vergüenza ajena. Bielorrusia, en cambio, está en racha y quiere seguir escalando posiciones.

Más allá del resultado, el partido sirve para medir qué tan lejos está San Marino del resto del continente y si Bielorrusia puede mantener el envión que trae en las últimas fechas.

La actualidad de ambos equipos

San Marino no gana hace rato y la estadística lo confirma: perdió sus tres últimos partidos, incluido un 0-4 justamente ante este mismo rival hace poco más de un mes. Está último entre los 54 equipos de la Liga de Naciones y todavía no pudo convertir un gol en lo que va del certamen.

Bielorrusia atraviesa un buen momento. Viene de ganarle a Finlandia de local y antes había goleado 4-0 a San Marino, así que llega entonado y con la confianza de quien no pierde hace varios partidos. Está 18° en la tabla general y los puntos de este cruce le sirven para seguir acomodándose en la clasificación.

El historial entre San Marino y Bielorrusia

El historial es una aplanadora a favor de Bielorrusia, que ganó los tres enfrentamientos que tuvo ante San Marino y nunca le convirtieron un gol en el camino. El más reciente fue hace apenas un mes, con un contundente 4-0, y antes hubo un 2-0 y un 5-0 que terminan de pintar la diferencia entre ambas selecciones.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/10/2026 Bielorrusia vs. San Marino 4-0 UEFA Nations League 18/11/2018 San Marino vs. Bielorrusia 0-2 UEFA Nations League 08/09/2018 Bielorrusia vs. San Marino 5-0 UEFA Nations League

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Horario del partido

México (CDMX): 13:45 hs

13:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 16:45 hs

16:45 hs Colombia: 14:45 hs

14:45 hs Perú: 14:45 hs

14:45 hs Chile: 16:45 hs

16:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Armenia vs. Chipre Jueves 12 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Turquía vs. Bélgica Jueves 12 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Montenegro vs. Letonia Jueves 12 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Albania vs. Finlandia Jueves 12 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Inglaterra vs. Croacia Jueves 12 de noviembre 13:45 16:45 20:45 República Checa vs. España Jueves 12 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Italia vs. Francia Jueves 12 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Moldavia vs. Kazajistán Viernes 13 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Luxemburgo vs. Estonia Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Bulgaria vs. Islandia Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Eslovaquia vs. Islas Feroe Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Eslovenia vs. Suiza Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Escocia vs. Macedonia del Norte Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Serbia vs. Alemania Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Países Bajos vs. Grecia Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Kosovo vs. Israel Sábado 14 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Georgia vs. Hungría Sábado 14 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Noruega vs. Gales Sábado 14 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Suecia vs. Bosnia y Herzegovina Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Rumania vs. Polonia Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Austria vs. Irlanda Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Irlanda del Norte vs. Ucrania Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Portugal vs. Dinamarca Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45

En síntesis