Dónde ver EN VIVO San Marino vs. Bielorrusia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

San Marino recibe a Bielorrusia este jueves 12 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. San Marino llega a este cruce sin haber sumado un solo punto en el torneo y con una diferencia de gol que da vergüenza ajena. Bielorrusia, en cambio, está en racha y quiere seguir escalando posiciones.
Más allá del resultado, el partido sirve para medir qué tan lejos está San Marino del resto del continente y si Bielorrusia puede mantener el envión que trae en las últimas fechas.
La actualidad de ambos equipos
San Marino no gana hace rato y la estadística lo confirma: perdió sus tres últimos partidos, incluido un 0-4 justamente ante este mismo rival hace poco más de un mes. Está último entre los 54 equipos de la Liga de Naciones y todavía no pudo convertir un gol en lo que va del certamen.
Bielorrusia atraviesa un buen momento. Viene de ganarle a Finlandia de local y antes había goleado 4-0 a San Marino, así que llega entonado y con la confianza de quien no pierde hace varios partidos. Está 18° en la tabla general y los puntos de este cruce le sirven para seguir acomodándose en la clasificación.
El historial entre San Marino y Bielorrusia
El historial es una aplanadora a favor de Bielorrusia, que ganó los tres enfrentamientos que tuvo ante San Marino y nunca le convirtieron un gol en el camino. El más reciente fue hace apenas un mes, con un contundente 4-0, y antes hubo un 2-0 y un 5-0 que terminan de pintar la diferencia entre ambas selecciones.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/10/2026
|Bielorrusia vs. San Marino
|4-0
|UEFA Nations League
|18/11/2018
|San Marino vs. Bielorrusia
|0-2
|UEFA Nations League
|08/09/2018
|Bielorrusia vs. San Marino
|5-0
|UEFA Nations League
Horario del partido
- México (CDMX): 13:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 16:45 hs
- Colombia: 14:45 hs
- Perú: 14:45 hs
- Chile: 16:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 2
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Armenia vs. Chipre
|Jueves 12 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Turquía vs. Bélgica
|Jueves 12 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Montenegro vs. Letonia
|Jueves 12 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Albania vs. Finlandia
|Jueves 12 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Inglaterra vs. Croacia
|Jueves 12 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|República Checa vs. España
|Jueves 12 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Italia vs. Francia
|Jueves 12 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Moldavia vs. Kazajistán
|Viernes 13 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Luxemburgo vs. Estonia
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Bulgaria vs. Islandia
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Eslovaquia vs. Islas Feroe
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Eslovenia vs. Suiza
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Escocia vs. Macedonia del Norte
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Serbia vs. Alemania
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Países Bajos vs. Grecia
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Kosovo vs. Israel
|Sábado 14 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Georgia vs. Hungría
|Sábado 14 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Noruega vs. Gales
|Sábado 14 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Suecia vs. Bosnia y Herzegovina
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Rumania vs. Polonia
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Austria vs. Irlanda
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Irlanda del Norte vs. Ucrania
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Portugal vs. Dinamarca
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- San Marino y Bielorrusia se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- San Marino suma 0 puntos en el torneo.
- Bielorrusia suma 7 puntos en el torneo.