Dónde ver EN VIVO Albania vs. Finlandia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Albania y Finlandia se enfrentan este jueves 12 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Albania recibe a Finlandia este jueves 12 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hay revancha en puerta apenas un mes después del último cruce, y esta vez Albania tiene la chance de devolver la cargada en su propia casa. Finlandia llega golpeada tras su último traspié y necesita reaccionar para no quedar relegada en el grupo.

Albania quiere acercarse a los puestos de arriba y dejar atrás esa derrota de octubre, mientras que Finlandia no puede permitirse otro tropiezo si quiere mantener alguna chance de pelear la clasificación.

La actualidad de ambos equipos

Albania llega con el envión de un triunfo ajustado ante San Marino, que le permitió cortar la mala racha después de caer justamente frente a este mismo rival. Con 9 puntos y noveno puesto en la tabla, el equipo necesita sumar de visitante y volver a jugar en casa le puede dar el impulso que busca.

Finlandia, en cambio, viene de perder contra Bielorrusia y se quedó sin margen de error. Es decimosexta con 7 unidades y después de un buen arranque con el triunfo ante Albania, se desinfló en las últimas dos presentaciones. Repetir el resultado de la ida sería clave para no perder pisada en la clasificación.

El historial entre Albania y Finlandia

El historial entre ambos está lejos de ser parejo: de ocho enfrentamientos, Finlandia ganó cinco, Albania apenas dos y hubo un empate. La diferencia de gol también favorece a los finlandeses, que marcaron 10 goles contra 7 de los albaneses en todo este tiempo.

El antecedente más reciente es justamente el de la ida, con triunfo finlandés por 2-1 hace apenas un mes. Antes de eso hay que remontarse hasta 2002 para encontrar el último cruce, cuando empataron 1-1, en una rivalidad que no se repite demasiado seguido pero que históricamente le sonrió más a Finlandia.

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Últimos 8 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/10/2026 Finlandia vs. Albania 2-1 UEFA Nations League 06/01/2002 Albania vs. Finlandia 1-1 Friendlies 01/09/2001 Albania vs. Finlandia 0-2 UEFA World Cup Qualifiers 02/09/2000 Finlandia vs. Albania 2-1 UEFA World Cup Qualifiers 02/09/1981 Finlandia vs. Albania 2-1 UEFA World Cup Qualifiers 03/09/1980 Albania vs. Finlandia 2-0 UEFA World Cup Qualifiers 10/10/1973 Albania vs. Finlandia 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 21/06/1972 Finlandia vs. Albania 1-0 UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

México (CDMX): 13:45 hs

13:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 16:45 hs

16:45 hs Colombia: 14:45 hs

14:45 hs Perú: 14:45 hs

14:45 hs Chile: 16:45 hs

16:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Armenia vs. Chipre Jueves 12 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Turquía vs. Bélgica Jueves 12 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Montenegro vs. Letonia Jueves 12 de noviembre 13:45 16:45 20:45 San Marino vs. Bielorrusia Jueves 12 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Inglaterra vs. Croacia Jueves 12 de noviembre 13:45 16:45 20:45 República Checa vs. España Jueves 12 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Italia vs. Francia Jueves 12 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Moldavia vs. Kazajistán Viernes 13 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Luxemburgo vs. Estonia Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Bulgaria vs. Islandia Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Eslovaquia vs. Islas Feroe Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Eslovenia vs. Suiza Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Escocia vs. Macedonia del Norte Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Serbia vs. Alemania Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Países Bajos vs. Grecia Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Kosovo vs. Israel Sábado 14 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Georgia vs. Hungría Sábado 14 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Noruega vs. Gales Sábado 14 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Suecia vs. Bosnia y Herzegovina Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Rumania vs. Polonia Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Austria vs. Irlanda Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Irlanda del Norte vs. Ucrania Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Portugal vs. Dinamarca Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45

En síntesis

Albania y Finlandia se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Albania suma 9 puntos en el torneo.

suma 9 puntos en el torneo. Finlandia suma 7 puntos en el torneo.