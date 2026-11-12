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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Albania vs. Finlandia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Albania y Finlandia se enfrentan este jueves 12 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Albania vs. Finland, Liga de Naciones
Albania vs. Finland, Liga de Naciones

Albania recibe a Finlandia este jueves 12 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hay revancha en puerta apenas un mes después del último cruce, y esta vez Albania tiene la chance de devolver la cargada en su propia casa. Finlandia llega golpeada tras su último traspié y necesita reaccionar para no quedar relegada en el grupo.

Albania quiere acercarse a los puestos de arriba y dejar atrás esa derrota de octubre, mientras que Finlandia no puede permitirse otro tropiezo si quiere mantener alguna chance de pelear la clasificación.

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La actualidad de ambos equipos

Albania llega con el envión de un triunfo ajustado ante San Marino, que le permitió cortar la mala racha después de caer justamente frente a este mismo rival. Con 9 puntos y noveno puesto en la tabla, el equipo necesita sumar de visitante y volver a jugar en casa le puede dar el impulso que busca.

Finlandia, en cambio, viene de perder contra Bielorrusia y se quedó sin margen de error. Es decimosexta con 7 unidades y después de un buen arranque con el triunfo ante Albania, se desinfló en las últimas dos presentaciones. Repetir el resultado de la ida sería clave para no perder pisada en la clasificación.

El historial entre Albania y Finlandia

El historial entre ambos está lejos de ser parejo: de ocho enfrentamientos, Finlandia ganó cinco, Albania apenas dos y hubo un empate. La diferencia de gol también favorece a los finlandeses, que marcaron 10 goles contra 7 de los albaneses en todo este tiempo.

El antecedente más reciente es justamente el de la ida, con triunfo finlandés por 2-1 hace apenas un mes. Antes de eso hay que remontarse hasta 2002 para encontrar el último cruce, cuando empataron 1-1, en una rivalidad que no se repite demasiado seguido pero que históricamente le sonrió más a Finlandia.

Últimos 8 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/10/2026Finlandia vs. Albania2-1UEFA Nations League
06/01/2002Albania vs. Finlandia1-1Friendlies
01/09/2001Albania vs. Finlandia0-2UEFA World Cup Qualifiers
02/09/2000Finlandia vs. Albania2-1UEFA World Cup Qualifiers
02/09/1981Finlandia vs. Albania2-1UEFA World Cup Qualifiers
03/09/1980Albania vs. Finlandia2-0UEFA World Cup Qualifiers
10/10/1973Albania vs. Finlandia1-0UEFA World Cup Qualifiers
21/06/1972Finlandia vs. Albania1-0UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 16:45 hs
  • Colombia: 14:45 hs
  • Perú: 14:45 hs
  • Chile: 16:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Armenia vs. ChipreJueves 12 de noviembre11:0014:0018:00
Turquía vs. BélgicaJueves 12 de noviembre11:0014:0018:00
Montenegro vs. LetoniaJueves 12 de noviembre13:4516:4520:45
San Marino vs. BielorrusiaJueves 12 de noviembre13:4516:4520:45
Inglaterra vs. CroaciaJueves 12 de noviembre13:4516:4520:45
República Checa vs. EspañaJueves 12 de noviembre13:4516:4520:45
Italia vs. FranciaJueves 12 de noviembre13:4516:4520:45
Moldavia vs. KazajistánViernes 13 de noviembre11:0014:0018:00
Luxemburgo vs. EstoniaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Bulgaria vs. IslandiaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Eslovaquia vs. Islas FeroeViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Eslovenia vs. SuizaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Escocia vs. Macedonia del NorteViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Serbia vs. AlemaniaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Países Bajos vs. GreciaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Kosovo vs. IsraelSábado 14 de noviembre08:0011:0015:00
Georgia vs. HungríaSábado 14 de noviembre11:0014:0018:00
Noruega vs. GalesSábado 14 de noviembre11:0014:0018:00
Suecia vs. Bosnia y HerzegovinaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Rumania vs. PoloniaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Austria vs. IrlandaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Irlanda del Norte vs. UcraniaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Portugal vs. DinamarcaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45

En síntesis

  • Albania y Finlandia se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Albania suma 9 puntos en el torneo.
  • Finlandia suma 7 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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