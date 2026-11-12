Dónde ver EN VIVO Albania vs. Finlandia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Albania recibe a Finlandia este jueves 12 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hay revancha en puerta apenas un mes después del último cruce, y esta vez Albania tiene la chance de devolver la cargada en su propia casa. Finlandia llega golpeada tras su último traspié y necesita reaccionar para no quedar relegada en el grupo.
Albania quiere acercarse a los puestos de arriba y dejar atrás esa derrota de octubre, mientras que Finlandia no puede permitirse otro tropiezo si quiere mantener alguna chance de pelear la clasificación.
La actualidad de ambos equipos
Albania llega con el envión de un triunfo ajustado ante San Marino, que le permitió cortar la mala racha después de caer justamente frente a este mismo rival. Con 9 puntos y noveno puesto en la tabla, el equipo necesita sumar de visitante y volver a jugar en casa le puede dar el impulso que busca.
Finlandia, en cambio, viene de perder contra Bielorrusia y se quedó sin margen de error. Es decimosexta con 7 unidades y después de un buen arranque con el triunfo ante Albania, se desinfló en las últimas dos presentaciones. Repetir el resultado de la ida sería clave para no perder pisada en la clasificación.
El historial entre Albania y Finlandia
El historial entre ambos está lejos de ser parejo: de ocho enfrentamientos, Finlandia ganó cinco, Albania apenas dos y hubo un empate. La diferencia de gol también favorece a los finlandeses, que marcaron 10 goles contra 7 de los albaneses en todo este tiempo.
El antecedente más reciente es justamente el de la ida, con triunfo finlandés por 2-1 hace apenas un mes. Antes de eso hay que remontarse hasta 2002 para encontrar el último cruce, cuando empataron 1-1, en una rivalidad que no se repite demasiado seguido pero que históricamente le sonrió más a Finlandia.
Últimos 8 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/10/2026
|Finlandia vs. Albania
|2-1
|UEFA Nations League
|06/01/2002
|Albania vs. Finlandia
|1-1
|Friendlies
|01/09/2001
|Albania vs. Finlandia
|0-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|02/09/2000
|Finlandia vs. Albania
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|02/09/1981
|Finlandia vs. Albania
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|03/09/1980
|Albania vs. Finlandia
|2-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/10/1973
|Albania vs. Finlandia
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|21/06/1972
|Finlandia vs. Albania
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
Horario del partido
- México (CDMX): 13:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 16:45 hs
- Colombia: 14:45 hs
- Perú: 14:45 hs
- Chile: 16:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, Fubo Sports Network, ViX, Tubi
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Armenia vs. Chipre
|Jueves 12 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Turquía vs. Bélgica
|Jueves 12 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Montenegro vs. Letonia
|Jueves 12 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|San Marino vs. Bielorrusia
|Jueves 12 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Inglaterra vs. Croacia
|Jueves 12 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|República Checa vs. España
|Jueves 12 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Italia vs. Francia
|Jueves 12 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Moldavia vs. Kazajistán
|Viernes 13 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Luxemburgo vs. Estonia
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Bulgaria vs. Islandia
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Eslovaquia vs. Islas Feroe
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Eslovenia vs. Suiza
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Escocia vs. Macedonia del Norte
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Serbia vs. Alemania
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Países Bajos vs. Grecia
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Kosovo vs. Israel
|Sábado 14 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Georgia vs. Hungría
|Sábado 14 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Noruega vs. Gales
|Sábado 14 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Suecia vs. Bosnia y Herzegovina
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Rumania vs. Polonia
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Austria vs. Irlanda
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Irlanda del Norte vs. Ucrania
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Portugal vs. Dinamarca
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Albania y Finlandia se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Albania suma 9 puntos en el torneo.
- Finlandia suma 7 puntos en el torneo.