Dónde ver EN VIVO Finlandia vs. San Marino por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Finlandia y San Marino se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Finlandia recibe a San Marino este domingo 15 de noviembre desde las 11:00 de México, 14:00 de Argentina, 18:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Finlandia necesita puntos para seguir con vida en la pelea por el ascenso de categoría y se mete a un partido que, sobre el papel, no debería darle problemas. San Marino, en cambio, llega a cumplir el trámite de siempre: perder y volver a casa.

El historial entre ambos es tan desigual que la duda no pasa por el resultado sino por cuántos goles va a necesitar Finlandia para seguir escalando en la tabla de la Liga de Naciones.

La actualidad de ambos equipos

Finlandia no pasa su mejor momento en cuanto a resultados recientes: viene de caer 0-2 de visitante ante Albania y antes había perdido también con Bielorrusia. Sin embargo, en medio de esa racha negativa logró un triunfo 2-1 como local justamente frente a Albania, lo que muestra que el equipo todavía tiene con qué resolver partidos en casa. Está 26° con 7 puntos en 5 juegos, en una zona media que todavía permite soñar con mejorar la ubicación.

San Marino llega después de perder los tres partidos que jugó en esta ventana: cayó 0-2 como local ante Bielorrusia, 1-2 de visitante con Albania y 0-4 también ante Bielorrusia. No sumó un solo punto en el certamen y está 54° de 54 equipos, sin goles a favor que alcancen para cambiar la historia de una fase que ya quedó decidida en los papeles.

El historial entre Finlandia y San Marino

El dominio de Finlandia en este cruce es absoluto: ganó los siete antecedentes directos, sin empates ni triunfos sanmarinenses de por medio. La diferencia de gol también habla por sí sola, con 30 tantos a favor de los finlandeses contra apenas 2 en contra en toda la serie.

El antecedente más reciente, de septiembre de este año, terminó 7-0 a favor de Finlandia en suelo sanmarinense, y antes hubo goleadas similares como el 8-0 de 2010 o el 6-0 de 2023. San Marino nunca pudo acercarse a un resultado parejo en todo el historial entre ambas selecciones.

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Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/09/2026 San Marino vs. Finlandia 0-7 UEFA Nations League 20/11/2023 San Marino vs. Finlandia 1-2 UEFA European Championship Qualifiers 19/06/2023 Finlandia vs. San Marino 6-0 UEFA European Championship Qualifiers 03/06/2011 San Marino vs. Finlandia 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 17/11/2010 Finlandia vs. San Marino 8-0 UEFA European Championship Qualifiers 29/03/1995 San Marino vs. Finlandia 0-2 UEFA European Championship Qualifiers 14/12/1994 Finlandia vs. San Marino 4-1 UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

México (CDMX): 11:00 hs

11:00 hs Estados Unidos (ET): 12:00 hs

12:00 hs Estados Unidos (PT): 09:00 hs

09:00 hs Argentina: 14:00 hs

14:00 hs Colombia: 12:00 hs

12:00 hs Perú: 12:00 hs

12:00 hs Chile: 14:00 hs

14:00 hs España: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Letonia vs. Armenia Domingo 15 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Chipre vs. Montenegro Domingo 15 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Bielorrusia vs. Albania Domingo 15 de noviembre 11:00 14:00 18:00 España vs. Inglaterra Domingo 15 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Croacia vs. República Checa Domingo 15 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Francia vs. Turquía Domingo 15 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Bélgica vs. Italia Domingo 15 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Kazajistán vs. Eslovaquia Lunes 16 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Islas Feroe vs. Moldavia Lunes 16 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Islandia vs. Luxemburgo Lunes 16 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Estonia vs. Bulgaria Lunes 16 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Suiza vs. Escocia Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Macedonia del Norte vs. Eslovenia Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Grecia vs. Serbia Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Alemania vs. Países Bajos Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Polonia vs. Suecia Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Irlanda vs. Kosovo Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Israel vs. Austria Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Ucrania vs. Georgia Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Hungría vs. Irlanda del Norte Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Gales vs. Portugal Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Dinamarca vs. Noruega Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45

En síntesis

Finlandia y San Marino se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Finlandia suma 7 puntos en el torneo.

suma 7 puntos en el torneo. San Marino suma 0 puntos en el torneo.