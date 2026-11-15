Dónde ver EN VIVO Finlandia vs. San Marino por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Finlandia recibe a San Marino este domingo 15 de noviembre desde las 11:00 de México, 14:00 de Argentina, 18:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Finlandia necesita puntos para seguir con vida en la pelea por el ascenso de categoría y se mete a un partido que, sobre el papel, no debería darle problemas. San Marino, en cambio, llega a cumplir el trámite de siempre: perder y volver a casa.
El historial entre ambos es tan desigual que la duda no pasa por el resultado sino por cuántos goles va a necesitar Finlandia para seguir escalando en la tabla de la Liga de Naciones.
La actualidad de ambos equipos
Finlandia no pasa su mejor momento en cuanto a resultados recientes: viene de caer 0-2 de visitante ante Albania y antes había perdido también con Bielorrusia. Sin embargo, en medio de esa racha negativa logró un triunfo 2-1 como local justamente frente a Albania, lo que muestra que el equipo todavía tiene con qué resolver partidos en casa. Está 26° con 7 puntos en 5 juegos, en una zona media que todavía permite soñar con mejorar la ubicación.
San Marino llega después de perder los tres partidos que jugó en esta ventana: cayó 0-2 como local ante Bielorrusia, 1-2 de visitante con Albania y 0-4 también ante Bielorrusia. No sumó un solo punto en el certamen y está 54° de 54 equipos, sin goles a favor que alcancen para cambiar la historia de una fase que ya quedó decidida en los papeles.
El historial entre Finlandia y San Marino
El dominio de Finlandia en este cruce es absoluto: ganó los siete antecedentes directos, sin empates ni triunfos sanmarinenses de por medio. La diferencia de gol también habla por sí sola, con 30 tantos a favor de los finlandeses contra apenas 2 en contra en toda la serie.
El antecedente más reciente, de septiembre de este año, terminó 7-0 a favor de Finlandia en suelo sanmarinense, y antes hubo goleadas similares como el 8-0 de 2010 o el 6-0 de 2023. San Marino nunca pudo acercarse a un resultado parejo en todo el historial entre ambas selecciones.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/09/2026
|San Marino vs. Finlandia
|0-7
|UEFA Nations League
|20/11/2023
|San Marino vs. Finlandia
|1-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|19/06/2023
|Finlandia vs. San Marino
|6-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|03/06/2011
|San Marino vs. Finlandia
|0-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|17/11/2010
|Finlandia vs. San Marino
|8-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|29/03/1995
|San Marino vs. Finlandia
|0-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|14/12/1994
|Finlandia vs. San Marino
|4-1
|UEFA European Championship Qualifiers
Horario del partido
- México (CDMX): 11:00 hs
- Estados Unidos (ET): 12:00 hs
- Estados Unidos (PT): 09:00 hs
- Argentina: 14:00 hs
- Colombia: 12:00 hs
- Perú: 12:00 hs
- Chile: 14:00 hs
- España: 18:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 2
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Letonia vs. Armenia
|Domingo 15 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Chipre vs. Montenegro
|Domingo 15 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Bielorrusia vs. Albania
|Domingo 15 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|España vs. Inglaterra
|Domingo 15 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Croacia vs. República Checa
|Domingo 15 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Francia vs. Turquía
|Domingo 15 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Bélgica vs. Italia
|Domingo 15 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Kazajistán vs. Eslovaquia
|Lunes 16 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Islas Feroe vs. Moldavia
|Lunes 16 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Islandia vs. Luxemburgo
|Lunes 16 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Estonia vs. Bulgaria
|Lunes 16 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Suiza vs. Escocia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Eslovenia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Grecia vs. Serbia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Alemania vs. Países Bajos
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Polonia vs. Suecia
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Rumania
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Irlanda vs. Kosovo
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Israel vs. Austria
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Ucrania vs. Georgia
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Hungría vs. Irlanda del Norte
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Gales vs. Portugal
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Dinamarca vs. Noruega
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Finlandia y San Marino se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Finlandia suma 7 puntos en el torneo.
- San Marino suma 0 puntos en el torneo.