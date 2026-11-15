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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Finlandia vs. San Marino por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Finlandia y San Marino se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Finland vs. San Marino, Liga de Naciones
Finland vs. San Marino, Liga de Naciones

Finlandia recibe a San Marino este domingo 15 de noviembre desde las 11:00 de México, 14:00 de Argentina, 18:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Finlandia necesita puntos para seguir con vida en la pelea por el ascenso de categoría y se mete a un partido que, sobre el papel, no debería darle problemas. San Marino, en cambio, llega a cumplir el trámite de siempre: perder y volver a casa.

El historial entre ambos es tan desigual que la duda no pasa por el resultado sino por cuántos goles va a necesitar Finlandia para seguir escalando en la tabla de la Liga de Naciones.

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La actualidad de ambos equipos

Finlandia no pasa su mejor momento en cuanto a resultados recientes: viene de caer 0-2 de visitante ante Albania y antes había perdido también con Bielorrusia. Sin embargo, en medio de esa racha negativa logró un triunfo 2-1 como local justamente frente a Albania, lo que muestra que el equipo todavía tiene con qué resolver partidos en casa. Está 26° con 7 puntos en 5 juegos, en una zona media que todavía permite soñar con mejorar la ubicación.

San Marino llega después de perder los tres partidos que jugó en esta ventana: cayó 0-2 como local ante Bielorrusia, 1-2 de visitante con Albania y 0-4 también ante Bielorrusia. No sumó un solo punto en el certamen y está 54° de 54 equipos, sin goles a favor que alcancen para cambiar la historia de una fase que ya quedó decidida en los papeles.

El historial entre Finlandia y San Marino

El dominio de Finlandia en este cruce es absoluto: ganó los siete antecedentes directos, sin empates ni triunfos sanmarinenses de por medio. La diferencia de gol también habla por sí sola, con 30 tantos a favor de los finlandeses contra apenas 2 en contra en toda la serie.

El antecedente más reciente, de septiembre de este año, terminó 7-0 a favor de Finlandia en suelo sanmarinense, y antes hubo goleadas similares como el 8-0 de 2010 o el 6-0 de 2023. San Marino nunca pudo acercarse a un resultado parejo en todo el historial entre ambas selecciones.

Últimos 7 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/09/2026San Marino vs. Finlandia0-7UEFA Nations League
20/11/2023San Marino vs. Finlandia1-2UEFA European Championship Qualifiers
19/06/2023Finlandia vs. San Marino6-0UEFA European Championship Qualifiers
03/06/2011San Marino vs. Finlandia0-1UEFA European Championship Qualifiers
17/11/2010Finlandia vs. San Marino8-0UEFA European Championship Qualifiers
29/03/1995San Marino vs. Finlandia0-2UEFA European Championship Qualifiers
14/12/1994Finlandia vs. San Marino4-1UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

  • México (CDMX): 11:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:00 hs
  • Argentina: 14:00 hs
  • Colombia: 12:00 hs
  • Perú: 12:00 hs
  • Chile: 14:00 hs
  • España: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Letonia vs. ArmeniaDomingo 15 de noviembre08:0011:0015:00
Chipre vs. MontenegroDomingo 15 de noviembre08:0011:0015:00
Bielorrusia vs. AlbaniaDomingo 15 de noviembre11:0014:0018:00
España vs. InglaterraDomingo 15 de noviembre13:4516:4520:45
Croacia vs. República ChecaDomingo 15 de noviembre13:4516:4520:45
Francia vs. TurquíaDomingo 15 de noviembre13:4516:4520:45
Bélgica vs. ItaliaDomingo 15 de noviembre13:4516:4520:45
Kazajistán vs. EslovaquiaLunes 16 de noviembre09:0012:0016:00
Islas Feroe vs. MoldaviaLunes 16 de noviembre09:0012:0016:00
Islandia vs. LuxemburgoLunes 16 de noviembre11:0014:0018:00
Estonia vs. BulgariaLunes 16 de noviembre11:0014:0018:00
Suiza vs. EscociaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Macedonia del Norte vs. EsloveniaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Grecia vs. SerbiaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Alemania vs. Países BajosLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Polonia vs. SueciaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Bosnia y Herzegovina vs. RumaniaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Irlanda vs. KosovoMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Israel vs. AustriaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Ucrania vs. GeorgiaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Hungría vs. Irlanda del NorteMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Gales vs. PortugalMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Dinamarca vs. NoruegaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45

En síntesis

  • Finlandia y San Marino se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Finlandia suma 7 puntos en el torneo.
  • San Marino suma 0 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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