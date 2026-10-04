Dónde ver EN VIVO Chipre vs. Letonia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

El lunes 5 de octubre, Chipre quiere reafirmarse como el mejor de este cruce frente a una Letonia que todavía no gana en la Liga de Naciones.
Es la jornada 4 del grupo y Chipre llega con la chance de escalar posiciones, mientras que Letonia necesita un triunfo para no quedar cada vez más lejos.
Horario del partido
- México (CDMX): 10:00 hs
- Estados Unidos (ET): 12:00 hs
- Estados Unidos (PT): 09:00 hs
- Argentina: 13:00 hs
- Colombia: 11:00 hs
- Perú: 11:00 hs
- Chile: 13:00 hs
- España: 18:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Chipre llega con el envión de haber goleado 2-0 a Armenia en su última presentación, después de un empate sin goles justamente ante este mismo rival y una caída frente a Montenegro. Con 4 puntos en tres partidos, el equipo tiene margen para meterse en la parte alta de la tabla si suma de nuevo como local.
Letonia, en cambio, no logra despegar: cayó 1-2 como local ante Montenegro en la fecha pasada, luego de igualar 0-0 con Chipre y de perder 0-2 frente a Armenia. Con un solo punto en el grupo, el equipo necesita revertir la imagen antes de que la distancia con los de arriba se vuelva insalvable.
El historial entre Chipre y Letonia
El historial entre ambos es corto pero claro: se vieron las caras en cuatro oportunidades y Chipre ganó dos, con dos empates y ninguna victoria para Letonia. La diferencia de gol también lo favorece, con 4 tantos a favor contra apenas 1 en contra. El antecedente más reciente fue el empate 0-0 de este mismo mes, con Letonia como local.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/09/2026
|Letonia vs. Chipre
|0-0
|UEFA Nations League
|21/03/2024
|Chipre vs. Letonia
|1-1
|Friendlies
|13/02/1997
|Chipre vs. Letonia
|2-0
|Friendlies
|11/03/1996
|Chipre vs. Letonia
|1-0
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Irlanda vs. Israel
|Domingo 4 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Países Bajos vs. Serbia
|Domingo 4 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Grecia vs. Alemania
|Domingo 4 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Portugal vs. Noruega
|Domingo 4 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Gales vs. Dinamarca
|Domingo 4 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Montenegro vs. Armenia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Rumania vs. Suecia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Polonia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Ucrania vs. Hungría
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Irlanda del Norte vs. Georgia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Italia vs. Turquía
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Francia vs. Bélgica
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Kazajistán vs. Islas Feroe
|Martes 6 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Estonia vs. Islandia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Moldavia vs. Eslovaquia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bielorrusia vs. Finlandia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Albania vs. San Marino
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Suiza vs. Macedonia del Norte
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Escocia vs. Eslovenia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Inglaterra vs. República Checa
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Croacia vs. España
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Chipre y Letonia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Chipre suma 4 puntos en el torneo.
- Letonia suma 1 punto en el torneo.