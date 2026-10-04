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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Chipre vs. Letonia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Chipre y Letonia se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Cyprus vs. Latvia, Liga de Naciones
Cyprus vs. Latvia, Liga de Naciones

El lunes 5 de octubre, Chipre quiere reafirmarse como el mejor de este cruce frente a una Letonia que todavía no gana en la Liga de Naciones.

Es la jornada 4 del grupo y Chipre llega con la chance de escalar posiciones, mientras que Letonia necesita un triunfo para no quedar cada vez más lejos.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 10:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:00 hs
  • Argentina: 13:00 hs
  • Colombia: 11:00 hs
  • Perú: 11:00 hs
  • Chile: 13:00 hs
  • España: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Chipre llega con el envión de haber goleado 2-0 a Armenia en su última presentación, después de un empate sin goles justamente ante este mismo rival y una caída frente a Montenegro. Con 4 puntos en tres partidos, el equipo tiene margen para meterse en la parte alta de la tabla si suma de nuevo como local.

Letonia, en cambio, no logra despegar: cayó 1-2 como local ante Montenegro en la fecha pasada, luego de igualar 0-0 con Chipre y de perder 0-2 frente a Armenia. Con un solo punto en el grupo, el equipo necesita revertir la imagen antes de que la distancia con los de arriba se vuelva insalvable.

El historial entre Chipre y Letonia

El historial entre ambos es corto pero claro: se vieron las caras en cuatro oportunidades y Chipre ganó dos, con dos empates y ninguna victoria para Letonia. La diferencia de gol también lo favorece, con 4 tantos a favor contra apenas 1 en contra. El antecedente más reciente fue el empate 0-0 de este mismo mes, con Letonia como local.

Últimos 4 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
28/09/2026Letonia vs. Chipre0-0UEFA Nations League
21/03/2024Chipre vs. Letonia1-1Friendlies
13/02/1997Chipre vs. Letonia2-0Friendlies
11/03/1996Chipre vs. Letonia1-0Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Irlanda vs. IsraelDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Países Bajos vs. SerbiaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Grecia vs. AlemaniaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Portugal vs. NoruegaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Gales vs. DinamarcaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Montenegro vs. ArmeniaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Rumania vs. SueciaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Bosnia y Herzegovina vs. PoloniaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Ucrania vs. HungríaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Irlanda del Norte vs. GeorgiaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Italia vs. TurquíaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Francia vs. BélgicaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Kazajistán vs. Islas FeroeMartes 6 de octubre08:0011:0016:00
Luxemburgo vs. BulgariaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Estonia vs. IslandiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Moldavia vs. EslovaquiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Bielorrusia vs. FinlandiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Albania vs. San MarinoMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Suiza vs. Macedonia del NorteMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Escocia vs. EsloveniaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Inglaterra vs. República ChecaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Croacia vs. EspañaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45

En síntesis

  • Chipre y Letonia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Chipre suma 4 puntos en el torneo.
  • Letonia suma 1 punto en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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