Dónde ver EN VIVO Chipre vs. Letonia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Chipre y Letonia se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

El lunes 5 de octubre, Chipre quiere reafirmarse como el mejor de este cruce frente a una Letonia que todavía no gana en la Liga de Naciones.

Es la jornada 4 del grupo y Chipre llega con la chance de escalar posiciones, mientras que Letonia necesita un triunfo para no quedar cada vez más lejos.

Horario del partido

México (CDMX): 10:00 hs

10:00 hs Estados Unidos (ET): 12:00 hs

12:00 hs Estados Unidos (PT): 09:00 hs

09:00 hs Argentina: 13:00 hs

13:00 hs Colombia: 11:00 hs

11:00 hs Perú: 11:00 hs

11:00 hs Chile: 13:00 hs

13:00 hs España: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Chipre llega con el envión de haber goleado 2-0 a Armenia en su última presentación, después de un empate sin goles justamente ante este mismo rival y una caída frente a Montenegro. Con 4 puntos en tres partidos, el equipo tiene margen para meterse en la parte alta de la tabla si suma de nuevo como local.

Letonia, en cambio, no logra despegar: cayó 1-2 como local ante Montenegro en la fecha pasada, luego de igualar 0-0 con Chipre y de perder 0-2 frente a Armenia. Con un solo punto en el grupo, el equipo necesita revertir la imagen antes de que la distancia con los de arriba se vuelva insalvable.

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El historial entre Chipre y Letonia

El historial entre ambos es corto pero claro: se vieron las caras en cuatro oportunidades y Chipre ganó dos, con dos empates y ninguna victoria para Letonia. La diferencia de gol también lo favorece, con 4 tantos a favor contra apenas 1 en contra. El antecedente más reciente fue el empate 0-0 de este mismo mes, con Letonia como local.

Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/09/2026 Letonia vs. Chipre 0-0 UEFA Nations League 21/03/2024 Chipre vs. Letonia 1-1 Friendlies 13/02/1997 Chipre vs. Letonia 2-0 Friendlies 11/03/1996 Chipre vs. Letonia 1-0 Friendlies

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Irlanda vs. Israel Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Países Bajos vs. Serbia Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Grecia vs. Alemania Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Portugal vs. Noruega Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Gales vs. Dinamarca Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Montenegro vs. Armenia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Rumania vs. Suecia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Polonia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Ucrania vs. Hungría Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Irlanda del Norte vs. Georgia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Italia vs. Turquía Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Francia vs. Bélgica Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Kazajistán vs. Islas Feroe Martes 6 de octubre 08:00 11:00 16:00 Luxemburgo vs. Bulgaria Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Estonia vs. Islandia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Moldavia vs. Eslovaquia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bielorrusia vs. Finlandia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Albania vs. San Marino Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Suiza vs. Macedonia del Norte Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Escocia vs. Eslovenia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Inglaterra vs. República Checa Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Croacia vs. España Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45

En síntesis