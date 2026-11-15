Dónde ver EN VIVO Letonia vs. Armenia por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Letonia recibe a Armenia este domingo 15 de noviembre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Ninguno de los dos llega con margen para relajarse: Letonia no gana hace rato y Armenia necesita sumar para no perderle pisada a la mitad de tabla.
Es un partido con poco en juego en términos de objetivos grandes, pero ambos quieren cortar una racha floja y cerrar la fecha con algo mejor que lo mostrado hasta acá.
La actualidad de ambos equipos
Letonia llega golpeada: perdió sus últimos tres partidos y no suma de a tres desde hace varias fechas. Está 49° entre 54 equipos y con apenas un punto, la diferencia la deja casi sin margen para pelear algo en esta Liga de Naciones. El funcionamiento viene costando y la visita de Armenia aparece como una chance de reencontrarse con una victoria que se le niega.
Armenia, en cambio, llega algo más entera aunque sin despegar: empató sus últimos dos compromisos, ante Chipre y Montenegro, después de la derrota en el arranque de octubre. Está 34° con 5 puntos, en una zona media que no la complica pero tampoco la ilusiona demasiado. Un triunfo como visitante le vendría bien para asentarse y demostrar que puede sostener el nivel fuera de casa.
El historial entre Letonia y Armenia
El historial entre ambos tiene siete antecedentes y una ventaja clara para Armenia, que ganó cuatro contra dos de Letonia y un empate. En goles también manda el equipo armenio, con 10 convertidos contra 7 recibidos. El más reciente fue hace poco más de un año, con triunfo 2-0 de Armenia, y si se mira la última década la balanza sigue inclinada para el mismo lado.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/09/2026
|Armenia vs. Letonia
|2-0
|UEFA Nations League
|17/11/2024
|Letonia vs. Armenia
|1-2
|UEFA Nations League
|07/09/2024
|Armenia vs. Letonia
|4-1
|UEFA Nations League
|12/10/2023
|Letonia vs. Armenia
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|19/06/2023
|Armenia vs. Letonia
|2-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|03/09/2014
|Letonia vs. Armenia
|2-0
|Friendlies
|11/02/2009
|Letonia vs. Armenia
|0-0
|Friendlies
Horario del partido
- México (CDMX): 08:00 hs
- Estados Unidos (ET): 09:00 hs
- Estados Unidos (PT): 06:00 hs
- Argentina: 11:00 hs
- Colombia: 09:00 hs
- Perú: 09:00 hs
- Chile: 11:00 hs
- España: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Chipre vs. Montenegro
|Domingo 15 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Finlandia vs. San Marino
|Domingo 15 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Bielorrusia vs. Albania
|Domingo 15 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|España vs. Inglaterra
|Domingo 15 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Croacia vs. República Checa
|Domingo 15 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Francia vs. Turquía
|Domingo 15 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Bélgica vs. Italia
|Domingo 15 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Kazajistán vs. Eslovaquia
|Lunes 16 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Islas Feroe vs. Moldavia
|Lunes 16 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Islandia vs. Luxemburgo
|Lunes 16 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Estonia vs. Bulgaria
|Lunes 16 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Suiza vs. Escocia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Eslovenia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Grecia vs. Serbia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Alemania vs. Países Bajos
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Polonia vs. Suecia
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Rumania
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Irlanda vs. Kosovo
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Israel vs. Austria
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Ucrania vs. Georgia
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Hungría vs. Irlanda del Norte
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Gales vs. Portugal
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Dinamarca vs. Noruega
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Letonia y Armenia se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Letonia suma 1 punto en el torneo.
- Armenia suma 5 puntos en el torneo.