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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Letonia vs. Armenia por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Letonia y Armenia se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Latvia vs. Armenia, Liga de Naciones
Latvia vs. Armenia, Liga de Naciones

Letonia recibe a Armenia este domingo 15 de noviembre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Ninguno de los dos llega con margen para relajarse: Letonia no gana hace rato y Armenia necesita sumar para no perderle pisada a la mitad de tabla.

Es un partido con poco en juego en términos de objetivos grandes, pero ambos quieren cortar una racha floja y cerrar la fecha con algo mejor que lo mostrado hasta acá.

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La actualidad de ambos equipos

Letonia llega golpeada: perdió sus últimos tres partidos y no suma de a tres desde hace varias fechas. Está 49° entre 54 equipos y con apenas un punto, la diferencia la deja casi sin margen para pelear algo en esta Liga de Naciones. El funcionamiento viene costando y la visita de Armenia aparece como una chance de reencontrarse con una victoria que se le niega.

Armenia, en cambio, llega algo más entera aunque sin despegar: empató sus últimos dos compromisos, ante Chipre y Montenegro, después de la derrota en el arranque de octubre. Está 34° con 5 puntos, en una zona media que no la complica pero tampoco la ilusiona demasiado. Un triunfo como visitante le vendría bien para asentarse y demostrar que puede sostener el nivel fuera de casa.

El historial entre Letonia y Armenia

El historial entre ambos tiene siete antecedentes y una ventaja clara para Armenia, que ganó cuatro contra dos de Letonia y un empate. En goles también manda el equipo armenio, con 10 convertidos contra 7 recibidos. El más reciente fue hace poco más de un año, con triunfo 2-0 de Armenia, y si se mira la última década la balanza sigue inclinada para el mismo lado.

Últimos 7 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/09/2026Armenia vs. Letonia2-0UEFA Nations League
17/11/2024Letonia vs. Armenia1-2UEFA Nations League
07/09/2024Armenia vs. Letonia4-1UEFA Nations League
12/10/2023Letonia vs. Armenia2-0UEFA European Championship Qualifiers
19/06/2023Armenia vs. Letonia2-1UEFA European Championship Qualifiers
03/09/2014Letonia vs. Armenia2-0Friendlies
11/02/2009Letonia vs. Armenia0-0Friendlies

Horario del partido

  • México (CDMX): 08:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 09:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 06:00 hs
  • Argentina: 11:00 hs
  • Colombia: 09:00 hs
  • Perú: 09:00 hs
  • Chile: 11:00 hs
  • España: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Chipre vs. MontenegroDomingo 15 de noviembre08:0011:0015:00
Finlandia vs. San MarinoDomingo 15 de noviembre11:0014:0018:00
Bielorrusia vs. AlbaniaDomingo 15 de noviembre11:0014:0018:00
España vs. InglaterraDomingo 15 de noviembre13:4516:4520:45
Croacia vs. República ChecaDomingo 15 de noviembre13:4516:4520:45
Francia vs. TurquíaDomingo 15 de noviembre13:4516:4520:45
Bélgica vs. ItaliaDomingo 15 de noviembre13:4516:4520:45
Kazajistán vs. EslovaquiaLunes 16 de noviembre09:0012:0016:00
Islas Feroe vs. MoldaviaLunes 16 de noviembre09:0012:0016:00
Islandia vs. LuxemburgoLunes 16 de noviembre11:0014:0018:00
Estonia vs. BulgariaLunes 16 de noviembre11:0014:0018:00
Suiza vs. EscociaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Macedonia del Norte vs. EsloveniaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Grecia vs. SerbiaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Alemania vs. Países BajosLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Polonia vs. SueciaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Bosnia y Herzegovina vs. RumaniaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Irlanda vs. KosovoMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Israel vs. AustriaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Ucrania vs. GeorgiaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Hungría vs. Irlanda del NorteMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Gales vs. PortugalMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Dinamarca vs. NoruegaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45

En síntesis

  • Letonia y Armenia se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Letonia suma 1 punto en el torneo.
  • Armenia suma 5 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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