Dónde ver EN VIVO Montenegro vs. Letonia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Montenegro recibe a Letonia este jueves 12 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.
Montenegro llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Letonia tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Montenegro viene de empatar 0-0 como local ante Armenia. El equipo ocupa el puesto 7 con 10 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Letonia.
Letonia perdió 1-2 como visitante ante Chipre en la fecha anterior. Letonia está 48° en la tabla con 1 punto. Antes perdió 1-2 como local ante Montenegro.
El historial entre Montenegro y Letonia
Montenegro y Letonia se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 3 triunfos de Montenegro y 2 empates.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/10/2026
|Letonia vs. Montenegro
|1-2
|UEFA Nations League
|07/09/2021
|Montenegro vs. Letonia
|0-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|24/03/2021
|Letonia vs. Montenegro
|1-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|07/10/2020
|Montenegro vs. Letonia
|1-1
|Friendlies
|15/08/2012
|Montenegro vs. Letonia
|2-0
|Friendlies
Horario del partido
- México (CDMX): 13:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 16:45 hs
- Colombia: 14:45 hs
- Perú: 14:45 hs
- Chile: 16:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 3
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Armenia vs. Chipre
|Jueves 12 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Turquía vs. Bélgica
|Jueves 12 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|San Marino vs. Bielorrusia
|Jueves 12 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Albania vs. Finlandia
|Jueves 12 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Inglaterra vs. Croacia
|Jueves 12 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|República Checa vs. España
|Jueves 12 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Italia vs. Francia
|Jueves 12 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Moldavia vs. Kazajistán
|Viernes 13 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Luxemburgo vs. Estonia
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Bulgaria vs. Islandia
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Eslovaquia vs. Islas Feroe
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Eslovenia vs. Suiza
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Escocia vs. Macedonia del Norte
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Serbia vs. Alemania
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Países Bajos vs. Grecia
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Kosovo vs. Israel
|Sábado 14 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Georgia vs. Hungría
|Sábado 14 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Noruega vs. Gales
|Sábado 14 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Suecia vs. Bosnia y Herzegovina
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Rumania vs. Polonia
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Austria vs. Irlanda
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Irlanda del Norte vs. Ucrania
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Portugal vs. Dinamarca
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Montenegro y Letonia se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Montenegro suma 10 puntos en el torneo.
- Letonia suma 1 punto en el torneo.