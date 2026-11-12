Dónde ver EN VIVO Montenegro vs. Letonia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Montenegro y Letonia se enfrentan este jueves 12 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Montenegro recibe a Letonia este jueves 12 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.

Montenegro llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Letonia tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

Montenegro viene de empatar 0-0 como local ante Armenia. El equipo ocupa el puesto 7 con 10 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Letonia.

Letonia perdió 1-2 como visitante ante Chipre en la fecha anterior. Letonia está 48° en la tabla con 1 punto. Antes perdió 1-2 como local ante Montenegro.

El historial entre Montenegro y Letonia

Montenegro y Letonia se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 3 triunfos de Montenegro y 2 empates.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/10/2026 Letonia vs. Montenegro 1-2 UEFA Nations League 07/09/2021 Montenegro vs. Letonia 0-0 UEFA World Cup Qualifiers 24/03/2021 Letonia vs. Montenegro 1-2 UEFA World Cup Qualifiers 07/10/2020 Montenegro vs. Letonia 1-1 Friendlies 15/08/2012 Montenegro vs. Letonia 2-0 Friendlies

Publicidad

Horario del partido

México (CDMX): 13:45 hs

13:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 16:45 hs

16:45 hs Colombia: 14:45 hs

14:45 hs Perú: 14:45 hs

14:45 hs Chile: 16:45 hs

16:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Armenia vs. Chipre Jueves 12 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Turquía vs. Bélgica Jueves 12 de noviembre 11:00 14:00 18:00 San Marino vs. Bielorrusia Jueves 12 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Albania vs. Finlandia Jueves 12 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Inglaterra vs. Croacia Jueves 12 de noviembre 13:45 16:45 20:45 República Checa vs. España Jueves 12 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Italia vs. Francia Jueves 12 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Moldavia vs. Kazajistán Viernes 13 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Luxemburgo vs. Estonia Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Bulgaria vs. Islandia Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Eslovaquia vs. Islas Feroe Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Eslovenia vs. Suiza Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Escocia vs. Macedonia del Norte Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Serbia vs. Alemania Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Países Bajos vs. Grecia Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Kosovo vs. Israel Sábado 14 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Georgia vs. Hungría Sábado 14 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Noruega vs. Gales Sábado 14 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Suecia vs. Bosnia y Herzegovina Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Rumania vs. Polonia Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Austria vs. Irlanda Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Irlanda del Norte vs. Ucrania Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Portugal vs. Dinamarca Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45

En síntesis