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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Montenegro vs. Letonia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Montenegro y Letonia se enfrentan este jueves 12 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Montenegro vs. Latvia, Liga de Naciones
Montenegro vs. Latvia, Liga de Naciones

Montenegro recibe a Letonia este jueves 12 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones.

Montenegro llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Letonia tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Montenegro viene de empatar 0-0 como local ante Armenia. El equipo ocupa el puesto 7 con 10 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Letonia.

Letonia perdió 1-2 como visitante ante Chipre en la fecha anterior. Letonia está 48° en la tabla con 1 punto. Antes perdió 1-2 como local ante Montenegro.

El historial entre Montenegro y Letonia

Montenegro y Letonia se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 3 triunfos de Montenegro y 2 empates.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
02/10/2026Letonia vs. Montenegro1-2UEFA Nations League
07/09/2021Montenegro vs. Letonia0-0UEFA World Cup Qualifiers
24/03/2021Letonia vs. Montenegro1-2UEFA World Cup Qualifiers
07/10/2020Montenegro vs. Letonia1-1Friendlies
15/08/2012Montenegro vs. Letonia2-0Friendlies

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 16:45 hs
  • Colombia: 14:45 hs
  • Perú: 14:45 hs
  • Chile: 16:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Armenia vs. ChipreJueves 12 de noviembre11:0014:0018:00
Turquía vs. BélgicaJueves 12 de noviembre11:0014:0018:00
San Marino vs. BielorrusiaJueves 12 de noviembre13:4516:4520:45
Albania vs. FinlandiaJueves 12 de noviembre13:4516:4520:45
Inglaterra vs. CroaciaJueves 12 de noviembre13:4516:4520:45
República Checa vs. EspañaJueves 12 de noviembre13:4516:4520:45
Italia vs. FranciaJueves 12 de noviembre13:4516:4520:45
Moldavia vs. KazajistánViernes 13 de noviembre11:0014:0018:00
Luxemburgo vs. EstoniaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Bulgaria vs. IslandiaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Eslovaquia vs. Islas FeroeViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Eslovenia vs. SuizaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Escocia vs. Macedonia del NorteViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Serbia vs. AlemaniaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Países Bajos vs. GreciaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Kosovo vs. IsraelSábado 14 de noviembre08:0011:0015:00
Georgia vs. HungríaSábado 14 de noviembre11:0014:0018:00
Noruega vs. GalesSábado 14 de noviembre11:0014:0018:00
Suecia vs. Bosnia y HerzegovinaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Rumania vs. PoloniaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Austria vs. IrlandaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Irlanda del Norte vs. UcraniaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Portugal vs. DinamarcaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45

En síntesis

  • Montenegro y Letonia se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Montenegro suma 10 puntos en el torneo.
  • Letonia suma 1 punto en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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