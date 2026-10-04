Dónde ver EN VIVO Irlanda del Norte vs. Georgia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Irlanda del Norte y Georgia se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

El lunes 5 de octubre, Irlanda del Norte llega con el envión de un triunfo afuera ante Ucrania y la chance de estirar su buen arranque en la Liga de Naciones. Georgia, en cambio, necesita reaccionar antes de que la tabla se le complique más de la cuenta.

Es la fecha 4 del grupo y las distancias ya empiezan a marcarse: siete puntos contra uno. Para el local es momento de consolidarse arriba, para la visita de evitar que el margen se agrande.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Irlanda del Norte viene de ganar 3-0 como visitante frente a Ucrania, un resultado que le permitió asegurar siete puntos en tres partidos y meterse en la mitad alta de la tabla. Antes de eso había rescatado un empate sin goles de local contra Hungría y abrió la fecha con un triunfo ajustado sobre Georgia. La idea ahora es no bajar el ritmo y seguir sumando en casa.

Georgia atraviesa un presente complicado: cayó 0-1 como visitante ante Hungría y todavía no pudo ganar en lo que va de la Liga de Naciones. Antes había igualado sin goles frente a Ucrania y perdió también contra este mismo rival hace apenas unos días. Con un solo punto en tres fechas, la visita llega con la necesidad urgente de cortar la mala racha.

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El historial entre Irlanda del Norte y Georgia

El historial es corto pero muy parejo a favor de Irlanda del Norte, que ganó los dos únicos antecedentes entre ambos. El más reciente fue hace apenas unos días, cuando Georgia cayó 0-1 de local. El otro data de 2008, con un contundente 4-1 para Irlanda del Norte. En total, cinco goles a favor del equipo norirlandés contra uno solo de Georgia en la historia entre ambos.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/09/2026 Georgia vs. Irlanda del Norte 0-1 UEFA Nations League 26/03/2008 Irlanda del Norte vs. Georgia 4-1 Friendlies

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Chipre vs. Letonia Lunes 5 de octubre 10:00 13:00 18:00 Montenegro vs. Armenia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Rumania vs. Suecia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Polonia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Ucrania vs. Hungría Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Italia vs. Turquía Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Francia vs. Bélgica Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Kazajistán vs. Islas Feroe Martes 6 de octubre 08:00 11:00 16:00 Luxemburgo vs. Bulgaria Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Estonia vs. Islandia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Moldavia vs. Eslovaquia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bielorrusia vs. Finlandia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Albania vs. San Marino Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Suiza vs. Macedonia del Norte Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Escocia vs. Eslovenia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Inglaterra vs. República Checa Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Croacia vs. España Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45

En síntesis