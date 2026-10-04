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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Irlanda del Norte vs. Georgia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Irlanda del Norte y Georgia se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Northern Ireland vs. Georgia, Liga de Naciones
Northern Ireland vs. Georgia, Liga de Naciones

El lunes 5 de octubre, Irlanda del Norte llega con el envión de un triunfo afuera ante Ucrania y la chance de estirar su buen arranque en la Liga de Naciones. Georgia, en cambio, necesita reaccionar antes de que la tabla se le complique más de la cuenta.

Es la fecha 4 del grupo y las distancias ya empiezan a marcarse: siete puntos contra uno. Para el local es momento de consolidarse arriba, para la visita de evitar que el margen se agrande.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 12:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 15:45 hs
  • Colombia: 13:45 hs
  • Perú: 13:45 hs
  • Chile: 15:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Irlanda del Norte viene de ganar 3-0 como visitante frente a Ucrania, un resultado que le permitió asegurar siete puntos en tres partidos y meterse en la mitad alta de la tabla. Antes de eso había rescatado un empate sin goles de local contra Hungría y abrió la fecha con un triunfo ajustado sobre Georgia. La idea ahora es no bajar el ritmo y seguir sumando en casa.

Georgia atraviesa un presente complicado: cayó 0-1 como visitante ante Hungría y todavía no pudo ganar en lo que va de la Liga de Naciones. Antes había igualado sin goles frente a Ucrania y perdió también contra este mismo rival hace apenas unos días. Con un solo punto en tres fechas, la visita llega con la necesidad urgente de cortar la mala racha.

El historial entre Irlanda del Norte y Georgia

El historial es corto pero muy parejo a favor de Irlanda del Norte, que ganó los dos únicos antecedentes entre ambos. El más reciente fue hace apenas unos días, cuando Georgia cayó 0-1 de local. El otro data de 2008, con un contundente 4-1 para Irlanda del Norte. En total, cinco goles a favor del equipo norirlandés contra uno solo de Georgia en la historia entre ambos.

Últimos 2 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/09/2026Georgia vs. Irlanda del Norte0-1UEFA Nations League
26/03/2008Irlanda del Norte vs. Georgia4-1Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Chipre vs. LetoniaLunes 5 de octubre10:0013:0018:00
Montenegro vs. ArmeniaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Rumania vs. SueciaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Bosnia y Herzegovina vs. PoloniaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Ucrania vs. HungríaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Italia vs. TurquíaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Francia vs. BélgicaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Kazajistán vs. Islas FeroeMartes 6 de octubre08:0011:0016:00
Luxemburgo vs. BulgariaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Estonia vs. IslandiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Moldavia vs. EslovaquiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Bielorrusia vs. FinlandiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Albania vs. San MarinoMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Suiza vs. Macedonia del NorteMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Escocia vs. EsloveniaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Inglaterra vs. República ChecaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Croacia vs. EspañaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45

En síntesis

  • Irlanda del Norte y Georgia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Irlanda del Norte suma 7 puntos en el torneo.
  • Georgia suma 1 punto en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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