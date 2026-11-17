Irlanda y Kosovo se enfrentan este martes 17 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Irlanda recibe a Kosovo este martes 17 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Irlanda llega golpeada por una derrota reciente y necesita reaccionar rápido antes de que el grupo se le escape. Kosovo, en cambio, no pierde hace rato y quiere estirar esa racha justo contra el equipo que lo tiene como favorito.

No hay una final en juego, pero sí la chance de acomodarse en la tabla antes de que el torneo entre en su recta final. Para Irlanda es casi una obligación sumar de local después de su último traspié.

La actualidad de ambos equipos

Irlanda viene de perder 0-1 como visitante ante Austria, un golpe que corta una seguidilla de empates que venía sosteniendo. Antes había igualado con Israel y con la propia Austria, así que el local llega sin ganar en sus últimas tres presentaciones y con la necesidad de cortar esa racha justo en su casa.

Kosovo no gana pero tampoco pierde: empató 0-0 con Israel en su última presentación, después de igualar con Austria y también con Israel en la fecha anterior. Son tres empates al hilo, un andar parejo que lo tiene mejor posicionado que su rival en la tabla y que le alcanza para viajar con confianza a este cruce.

El historial entre Irlanda y Kosovo

El historial entre ambos es mínimo: apenas se enfrentaron una vez. Esa única vez fue en septiembre del año pasado, cuando Kosovo se impuso 1-0 en condición de local, un resultado que todavía pesa como antecedente directo antes de este nuevo cruce.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 24/09/2026 Kosovo vs. Irlanda 1-0 UEFA Nations League

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Horario del partido

México (CDMX): 13:45 hs

13:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 16:45 hs

16:45 hs Colombia: 14:45 hs

14:45 hs Perú: 14:45 hs

14:45 hs Chile: 16:45 hs

16:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Polonia vs. Suecia Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Ucrania vs. Georgia Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Hungría vs. Irlanda del Norte Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Israel vs. Austria Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Gales vs. Portugal Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Dinamarca vs. Noruega Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45

En síntesis