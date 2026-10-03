Dónde ver EN VIVO Kosovo vs. Austria por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Kosovo y Austria se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Austria visita a Kosovo este domingo 4 de octubre por la cuarta jornada de la Liga de Naciones.

Austria llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Kosovo tratará de dar el golpe.

Horario del partido

México (CDMX): 10:00 hs

10:00 hs Estados Unidos (ET): 12:00 hs

12:00 hs Estados Unidos (PT): 09:00 hs

09:00 hs Argentina: 13:00 hs

13:00 hs Colombia: 11:00 hs

11:00 hs Perú: 11:00 hs

11:00 hs Chile: 13:00 hs

13:00 hs España: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Kosovo empató 0-0 como visitante ante Israel en la fecha anterior. Kosovo está 27° en la tabla con 4 puntos. Antes perdió 1-3 como visitante ante Austria.

En su último compromiso, Austria empató 2-2 como visitante ante Rep. Ireland. El conjunto marcha 4° con 7 puntos. Antes ganó 3-1 como local ante Kosovo.

El historial entre Kosovo y Austria

Kosovo y Austria se enfrentaron 1 vez en los últimos años: 1 de Austria.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 27/09/2026 Austria vs. Kosovo 3-1 UEFA Nations League

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Irlanda vs. Israel Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Países Bajos vs. Serbia Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Grecia vs. Alemania Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Portugal vs. Noruega Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Gales vs. Dinamarca Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Chipre vs. Letonia Lunes 5 de octubre 10:00 13:00 18:00 Montenegro vs. Armenia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Rumania vs. Suecia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Polonia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Ucrania vs. Hungría Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Irlanda del Norte vs. Georgia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Italia vs. Turquía Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Francia vs. Bélgica Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Kazajistán vs. Islas Feroe Martes 6 de octubre 08:00 11:00 16:00 Moldavia vs. Eslovaquia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bielorrusia vs. Finlandia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Albania vs. San Marino Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45

En síntesis

Kosovo y Austria se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Kosovo suma 4 puntos en el torneo.

suma 4 puntos en el torneo. Austria suma 7 puntos en el torneo.