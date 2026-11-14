Dónde ver EN VIVO Kosovo vs. Israel por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Kosovo recibe a Israel este sábado 14 de noviembre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Kosovo llega con la ventaja de haber sido el equipo más sólido de los últimos encuentros y con la chance de sacarle distancia a Israel en la tabla. No es un partido cualquiera para ninguno de los dos, que necesitan sumar para no quedar relegados en el grupo.
Son apenas tres puntos los que separan a ambos, pero en esta instancia cada resultado pesa para pelear por un lugar mejor en la Liga de Naciones.
La actualidad de ambos equipos
Kosovo viene de un empate 1-1 ante Austria que le permitió sumar, después de haber igualado sin goles justamente con Israel y de caer 3-1 también frente a los austríacos. El equipo acumula 5 puntos en cuatro presentaciones y está 33° entre 54 selecciones, un andar irregular pero con margen para mejorar en lo que resta de la fase.
Israel, por su parte, no logra encontrar la victoria: empató 1-1 con República de Irlanda, igualó sin goles ante Kosovo y había perdido 3-0 también contra los irlandeses. Con solo 2 unidades en cuatro fechas, el equipo se ubica 46° y necesita revertir esa racha de resultados ajustados para no quedar más lejos de la pelea en el grupo.
El historial entre Kosovo e Israel
El historial entre ambos es corto pero parejo: se enfrentaron en tres ocasiones, con una victoria para Kosovo y dos empates, sin triunfos para Israel. El último antecedente fue justamente hace poco más de un mes, cuando igualaron 0-0, y antes de eso Kosovo se había impuesto 1-0 en 2023. La diferencia de gol también lo favorece apenas, con 2 goles a favor contra 1 en contra en estos cruces.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/10/2026
|Israel vs. Kosovo
|0-0
|UEFA Nations League
|12/11/2023
|Kosovo vs. Israel
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|25/03/2023
|Israel vs. Kosovo
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
Horario del partido
- México (CDMX): 08:00 hs
- Estados Unidos (ET): 09:00 hs
- Estados Unidos (PT): 06:00 hs
- Argentina: 11:00 hs
- Colombia: 09:00 hs
- Perú: 09:00 hs
- Chile: 11:00 hs
- España: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Georgia vs. Hungría
|Sábado 14 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Noruega vs. Gales
|Sábado 14 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Suecia vs. Bosnia y Herzegovina
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Rumania vs. Polonia
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Austria vs. Irlanda
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Irlanda del Norte vs. Ucrania
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Portugal vs. Dinamarca
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Kosovo e Israel se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Kosovo suma 5 puntos en el torneo.
- Israel suma 2 puntos en el torneo.