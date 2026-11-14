Dónde ver EN VIVO Kosovo vs. Israel por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Kosovo e Israel se enfrentan este sábado 14 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Kosovo recibe a Israel este sábado 14 de noviembre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Kosovo llega con la ventaja de haber sido el equipo más sólido de los últimos encuentros y con la chance de sacarle distancia a Israel en la tabla. No es un partido cualquiera para ninguno de los dos, que necesitan sumar para no quedar relegados en el grupo.

Son apenas tres puntos los que separan a ambos, pero en esta instancia cada resultado pesa para pelear por un lugar mejor en la Liga de Naciones.

La actualidad de ambos equipos

Kosovo viene de un empate 1-1 ante Austria que le permitió sumar, después de haber igualado sin goles justamente con Israel y de caer 3-1 también frente a los austríacos. El equipo acumula 5 puntos en cuatro presentaciones y está 33° entre 54 selecciones, un andar irregular pero con margen para mejorar en lo que resta de la fase.

Israel, por su parte, no logra encontrar la victoria: empató 1-1 con República de Irlanda, igualó sin goles ante Kosovo y había perdido 3-0 también contra los irlandeses. Con solo 2 unidades en cuatro fechas, el equipo se ubica 46° y necesita revertir esa racha de resultados ajustados para no quedar más lejos de la pelea en el grupo.

El historial entre Kosovo e Israel

El historial entre ambos es corto pero parejo: se enfrentaron en tres ocasiones, con una victoria para Kosovo y dos empates, sin triunfos para Israel. El último antecedente fue justamente hace poco más de un mes, cuando igualaron 0-0, y antes de eso Kosovo se había impuesto 1-0 en 2023. La diferencia de gol también lo favorece apenas, con 2 goles a favor contra 1 en contra en estos cruces.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/10/2026 Israel vs. Kosovo 0-0 UEFA Nations League 12/11/2023 Kosovo vs. Israel 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 25/03/2023 Israel vs. Kosovo 1-1 UEFA European Championship Qualifiers

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Horario del partido

México (CDMX): 08:00 hs

08:00 hs Estados Unidos (ET): 09:00 hs

09:00 hs Estados Unidos (PT): 06:00 hs

06:00 hs Argentina: 11:00 hs

11:00 hs Colombia: 09:00 hs

09:00 hs Perú: 09:00 hs

09:00 hs Chile: 11:00 hs

11:00 hs España: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Georgia vs. Hungría Sábado 14 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Noruega vs. Gales Sábado 14 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Suecia vs. Bosnia y Herzegovina Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Rumania vs. Polonia Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Austria vs. Irlanda Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Irlanda del Norte vs. Ucrania Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Portugal vs. Dinamarca Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45

En síntesis