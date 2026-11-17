Israel recibe a Austria este martes 17 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Israel llega sin margen de error y con la obligación de ganar si quiere seguir soñando con algo en esta Liga de Naciones. Austria, en cambio, se mete en esta sexta jornada con la tranquilidad de pelear arriba de la tabla.
No hay mucho en juego en términos de objetivos mayores, pero sí la chance de cerrar el año con una alegría y algo de orgullo en el camino.
La actualidad de ambos equipos
A Israel se le escapan los resultados ajustados. Viene de empatar sin goles ante Kosovo de visitante y antes había igualado con República de Irlanda y con el propio Kosovo de local. Son tres empates al hilo, apenas 3 puntos en cinco fechas y una posición incómoda, 44° entre 54 equipos, que lo deja prácticamente sin chances de pelear por algo grande en este certamen.
Austria llega de otra manera. Ganó su último partido de local ante República de Irlanda por la mínima y antes había sumado dos empates, uno ante Kosovo y otro justamente con los irlandeses. Con 11 puntos en cinco presentaciones se ubica 14°, una posición que lo mantiene con chances concretas de seguir subiendo en la tabla si logra sostener el nivel que mostró en su última salida.
El historial entre Israel y Austria
El historial entre ambos tiene a Austria como el más ganador: se impuso en 5 de los 11 cruces, mientras que Israel ganó 3 y hubo 3 empates. La diferencia de gol es pareja, 24 tantos para cada lado, lo que habla de duelos con las redes bastante movidas. El antecedente más reciente, de septiembre de este mismo año, también quedó para los austríacos, que se llevaron un 3-1.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/09/2026
|Austria vs. Israel
|3-1
|UEFA Nations League
|12/11/2021
|Austria vs. Israel
|4-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|04/09/2021
|Israel vs. Austria
|5-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/10/2019
|Austria vs. Israel
|3-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|24/03/2019
|Israel vs. Austria
|4-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|27/10/2001
|Israel vs. Austria
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|28/03/2001
|Austria vs. Israel
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/06/1999
|Israel vs. Austria
|5-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|05/09/1998
|Austria vs. Israel
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|26/10/1993
|Israel vs. Austria
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Horario del partido
- México (CDMX): 13:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 16:45 hs
- Colombia: 14:45 hs
- Perú: 14:45 hs
- Chile: 16:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, Fubo Sports Network, ViX, Tubi
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Polonia vs. Suecia
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Rumania
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Ucrania vs. Georgia
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Hungría vs. Irlanda del Norte
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Irlanda vs. Kosovo
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Gales vs. Portugal
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Dinamarca vs. Noruega
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Israel y Austria se enfrentan este martes 17 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Israel suma 3 puntos en el torneo.
- Austria suma 11 puntos en el torneo.