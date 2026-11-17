Israel y Austria se enfrentan este martes 17 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Israel recibe a Austria este martes 17 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Israel llega sin margen de error y con la obligación de ganar si quiere seguir soñando con algo en esta Liga de Naciones. Austria, en cambio, se mete en esta sexta jornada con la tranquilidad de pelear arriba de la tabla.

No hay mucho en juego en términos de objetivos mayores, pero sí la chance de cerrar el año con una alegría y algo de orgullo en el camino.

La actualidad de ambos equipos

A Israel se le escapan los resultados ajustados. Viene de empatar sin goles ante Kosovo de visitante y antes había igualado con República de Irlanda y con el propio Kosovo de local. Son tres empates al hilo, apenas 3 puntos en cinco fechas y una posición incómoda, 44° entre 54 equipos, que lo deja prácticamente sin chances de pelear por algo grande en este certamen.

Austria llega de otra manera. Ganó su último partido de local ante República de Irlanda por la mínima y antes había sumado dos empates, uno ante Kosovo y otro justamente con los irlandeses. Con 11 puntos en cinco presentaciones se ubica 14°, una posición que lo mantiene con chances concretas de seguir subiendo en la tabla si logra sostener el nivel que mostró en su última salida.

El historial entre Israel y Austria

El historial entre ambos tiene a Austria como el más ganador: se impuso en 5 de los 11 cruces, mientras que Israel ganó 3 y hubo 3 empates. La diferencia de gol es pareja, 24 tantos para cada lado, lo que habla de duelos con las redes bastante movidas. El antecedente más reciente, de septiembre de este mismo año, también quedó para los austríacos, que se llevaron un 3-1.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/09/2026 Austria vs. Israel 3-1 UEFA Nations League 12/11/2021 Austria vs. Israel 4-2 UEFA World Cup Qualifiers 04/09/2021 Israel vs. Austria 5-2 UEFA World Cup Qualifiers 10/10/2019 Austria vs. Israel 3-1 UEFA European Championship Qualifiers 24/03/2019 Israel vs. Austria 4-2 UEFA European Championship Qualifiers 27/10/2001 Israel vs. Austria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 28/03/2001 Austria vs. Israel 2-1 UEFA World Cup Qualifiers 06/06/1999 Israel vs. Austria 5-0 UEFA European Championship Qualifiers 05/09/1998 Austria vs. Israel 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 26/10/1993 Israel vs. Austria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers

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Horario del partido

México (CDMX): 13:45 hs

13:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 16:45 hs

16:45 hs Colombia: 14:45 hs

14:45 hs Perú: 14:45 hs

14:45 hs Chile: 16:45 hs

16:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Polonia vs. Suecia Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Ucrania vs. Georgia Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Hungría vs. Irlanda del Norte Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Irlanda vs. Kosovo Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Gales vs. Portugal Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Dinamarca vs. Noruega Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45

En síntesis