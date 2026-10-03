Dónde ver EN VIVO Irlanda vs. Israel por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Irlanda recibe el domingo 4 de octubre a Israel con la chance de estirar la diferencia que ya marcó hace apenas unos días en la cancha rival.
Es la cuarta fecha de la Liga de Naciones y los libros ya tienen un claro favorito. Para Israel, que no logra ganar en el torneo, el partido pasó a ser más una cuestión de orgullo que de aspiraciones.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 3
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Irlanda llega golpeada en el resultado pero no en el funcionamiento: rescató un 2-2 ante Austria de local después de haberle ganado 3-0 a este mismo rival como visitante. Antes de eso había caído 0-1 ante Kosovo. Son 4 puntos en 3 partidos y el puesto 20 de 54 en la tabla general, un andar irregular pero con la ventaja de ya conocer cómo lastimar a Israel.
Israel, en cambio, no logra despegar. Empató 0-0 como local ante Kosovo, pero antes de eso perdió 0-3 justamente contra Irlanda y cayó 1-3 frente a Austria como visitante. Con un solo punto en tres fechas y ubicado en el puesto 48, el equipo necesita una reacción urgente para no quedar demasiado lejos en la clasificación.
El historial entre Irlanda e Israel
El historial entre ambos es corto pero reciente: solo tres antecedentes, con una ventaja clara para Irlanda que ganó uno y empató los otros dos, sin derrotas. El último choque fue hace apenas días, cuando Irlanda se impuso 3-0 de visitante. En el acumulado de goles también manda el equipo irlandés, 6 contra 3.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|27/09/2026
|Israel vs. Irlanda
|0-3
|UEFA Nations League
|04/06/2005
|Irlanda vs. Israel
|2-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|26/03/2005
|Israel vs. Irlanda
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Kosovo vs. Austria
|Domingo 4 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Países Bajos vs. Serbia
|Domingo 4 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Grecia vs. Alemania
|Domingo 4 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Portugal vs. Noruega
|Domingo 4 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Gales vs. Dinamarca
|Domingo 4 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Chipre vs. Letonia
|Lunes 5 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Montenegro vs. Armenia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Rumania vs. Suecia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Polonia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Ucrania vs. Hungría
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Irlanda del Norte vs. Georgia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Italia vs. Turquía
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Francia vs. Bélgica
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Kazajistán vs. Islas Feroe
|Martes 6 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Estonia vs. Islandia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Moldavia vs. Eslovaquia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bielorrusia vs. Finlandia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Albania vs. San Marino
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Inglaterra vs. República Checa
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Croacia vs. España
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Irlanda e Israel se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Irlanda suma 4 puntos en el torneo.
- Israel suma 1 punto en el torneo.