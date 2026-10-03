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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Irlanda vs. Israel por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Irlanda e Israel se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Ireland vs. Israel, Liga de Naciones
Ireland vs. Israel, Liga de Naciones

Irlanda recibe el domingo 4 de octubre a Israel con la chance de estirar la diferencia que ya marcó hace apenas unos días en la cancha rival.

Es la cuarta fecha de la Liga de Naciones y los libros ya tienen un claro favorito. Para Israel, que no logra ganar en el torneo, el partido pasó a ser más una cuestión de orgullo que de aspiraciones.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 12:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 15:45 hs
  • Colombia: 13:45 hs
  • Perú: 13:45 hs
  • Chile: 15:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Irlanda llega golpeada en el resultado pero no en el funcionamiento: rescató un 2-2 ante Austria de local después de haberle ganado 3-0 a este mismo rival como visitante. Antes de eso había caído 0-1 ante Kosovo. Son 4 puntos en 3 partidos y el puesto 20 de 54 en la tabla general, un andar irregular pero con la ventaja de ya conocer cómo lastimar a Israel.

Israel, en cambio, no logra despegar. Empató 0-0 como local ante Kosovo, pero antes de eso perdió 0-3 justamente contra Irlanda y cayó 1-3 frente a Austria como visitante. Con un solo punto en tres fechas y ubicado en el puesto 48, el equipo necesita una reacción urgente para no quedar demasiado lejos en la clasificación.

El historial entre Irlanda e Israel

El historial entre ambos es corto pero reciente: solo tres antecedentes, con una ventaja clara para Irlanda que ganó uno y empató los otros dos, sin derrotas. El último choque fue hace apenas días, cuando Irlanda se impuso 3-0 de visitante. En el acumulado de goles también manda el equipo irlandés, 6 contra 3.

Últimos 3 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
27/09/2026Israel vs. Irlanda0-3UEFA Nations League
04/06/2005Irlanda vs. Israel2-2UEFA World Cup Qualifiers
26/03/2005Israel vs. Irlanda1-1UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Kosovo vs. AustriaDomingo 4 de octubre10:0013:0018:00
Países Bajos vs. SerbiaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Grecia vs. AlemaniaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Portugal vs. NoruegaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Gales vs. DinamarcaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Chipre vs. LetoniaLunes 5 de octubre10:0013:0018:00
Montenegro vs. ArmeniaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Rumania vs. SueciaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Bosnia y Herzegovina vs. PoloniaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Ucrania vs. HungríaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Irlanda del Norte vs. GeorgiaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Italia vs. TurquíaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Francia vs. BélgicaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Kazajistán vs. Islas FeroeMartes 6 de octubre08:0011:0016:00
Luxemburgo vs. BulgariaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Estonia vs. IslandiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Moldavia vs. EslovaquiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Bielorrusia vs. FinlandiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Albania vs. San MarinoMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Inglaterra vs. República ChecaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Croacia vs. EspañaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45

En síntesis

  • Irlanda e Israel se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Irlanda suma 4 puntos en el torneo.
  • Israel suma 1 punto en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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