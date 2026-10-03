Dónde ver EN VIVO Irlanda vs. Israel por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Irlanda e Israel se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Irlanda recibe el domingo 4 de octubre a Israel con la chance de estirar la diferencia que ya marcó hace apenas unos días en la cancha rival.

Es la cuarta fecha de la Liga de Naciones y los libros ya tienen un claro favorito. Para Israel, que no logra ganar en el torneo, el partido pasó a ser más una cuestión de orgullo que de aspiraciones.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Irlanda llega golpeada en el resultado pero no en el funcionamiento: rescató un 2-2 ante Austria de local después de haberle ganado 3-0 a este mismo rival como visitante. Antes de eso había caído 0-1 ante Kosovo. Son 4 puntos en 3 partidos y el puesto 20 de 54 en la tabla general, un andar irregular pero con la ventaja de ya conocer cómo lastimar a Israel.

Israel, en cambio, no logra despegar. Empató 0-0 como local ante Kosovo, pero antes de eso perdió 0-3 justamente contra Irlanda y cayó 1-3 frente a Austria como visitante. Con un solo punto en tres fechas y ubicado en el puesto 48, el equipo necesita una reacción urgente para no quedar demasiado lejos en la clasificación.

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El historial entre Irlanda e Israel

El historial entre ambos es corto pero reciente: solo tres antecedentes, con una ventaja clara para Irlanda que ganó uno y empató los otros dos, sin derrotas. El último choque fue hace apenas días, cuando Irlanda se impuso 3-0 de visitante. En el acumulado de goles también manda el equipo irlandés, 6 contra 3.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 27/09/2026 Israel vs. Irlanda 0-3 UEFA Nations League 04/06/2005 Irlanda vs. Israel 2-2 UEFA World Cup Qualifiers 26/03/2005 Israel vs. Irlanda 1-1 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Kosovo vs. Austria Domingo 4 de octubre 10:00 13:00 18:00 Países Bajos vs. Serbia Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Grecia vs. Alemania Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Portugal vs. Noruega Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Gales vs. Dinamarca Domingo 4 de octubre 12:45 15:45 20:45 Chipre vs. Letonia Lunes 5 de octubre 10:00 13:00 18:00 Montenegro vs. Armenia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Rumania vs. Suecia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Polonia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Ucrania vs. Hungría Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Irlanda del Norte vs. Georgia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Italia vs. Turquía Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Francia vs. Bélgica Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Kazajistán vs. Islas Feroe Martes 6 de octubre 08:00 11:00 16:00 Luxemburgo vs. Bulgaria Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Estonia vs. Islandia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Moldavia vs. Eslovaquia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bielorrusia vs. Finlandia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Albania vs. San Marino Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Inglaterra vs. República Checa Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Croacia vs. España Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45

En síntesis