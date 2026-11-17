Portugal se prepara para su segundo partido sin Cristiano Ronaldo en más de 20 años. El primero llegó con una goleada incluida por parte de Dinamarca en el homenaje al delantero de Madeira. Antoine Griezmann se muestra tajante alrededor de lo que les espera a los dirigidos por Jorge Jesus más allá de lo que ocurra ante Gales en unas horas por la última jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League.

“Me afectó mucho el retiro de Cristiano Ronaldo. Es una leyenda absoluta, una máquina en lo que se refiere a trabajar, marcar goles y ganar. Realmente disfruté jugar contra él, y la verdad es que lo que ha hecho por Portugal es histórico. Será muy difícil reemplazarlo”, admitió el exdelantero del Barcelona o del Atlético de Madrid. Elogia por todo lo alto al atacante de más de 40 años.

Cristiano Ronaldo se fue en un contexto más que inusual. Los cruces con Jorge Jesus terminaron en un retiro exprés que ya tiene sus primeras consecuencias deportivas. La goleada recibida por parte de Dinamarca llegó en un contexto más que inesperado y donde lo que prometía ser una jornada de homenaje al delantero terminó en una de las mayores goleadas recibidas por parte del combinado de la península ibérica a lo largo de los últimos años.

“El retiro internacional de Cristiano marca un punto de inflexión en la carrera de esta verdadera leyenda, un modelo de trabajo duro, de goles y de títulos. He disfrutado muchísimo enfrentándolo en el campo. Lo que ha logrado con Portugal es histórico en todos los sentidos. Será extremadamente difícil llenar su ausencia”, avisa Griezmann igualmente sobre cómo sufrirá a corto plazo una Portugal que pierde al máximo goleador de su historia.

Griezmann elogia el legado de CR7 en Portugal: GETTY

Más de 140 goles marcó Cristiano Ronaldo durante sus tiempos en la selección portuguesa. Fue vital para la obtención de los únicos tres títulos que ha ganado el país a lo largo de su etapa en los torneos FIFA. Para Antoine Griezmann se trata de una baja más allá de lo deportivo y que dejará un vacío de liderazgo que veremos quién puede reclamar en el corto plazo.

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Jorge Jesús intenta calmar las aguas alrededor de CR7

Las críticas de la madre de Cristiano Ronaldo por todo lo ocurrido llegaron a la conferencia de prensa del entrenador. Este pidió calma a la hora de seguir valorando una serie de eventos inesperados y que terminaron con una de las noticias del año en el panorama deportivo. Se espera que el ruido general alrededor del seleccionador continúe mientras no lleguen los resultados que durante más de 20 años acompañaron a CR7 en la Seleção.

“Cristiano es una leyenda del fútbol portugués. La selección portuguesa y el fútbol portugués nunca podrán olvidarlo. La situación es una realidad. Todos la conocemos y estamos preparados para ella”, declaraciones del entrenador Jorge Jesus alrededor de las diferentes reacciones que llegaron después de la goleada recibida por Portugal. La vigente campeona de la Nations League cierra su fase de grupos frente a Gales.

Datos claves

Antoine Griezmann advirtió que será difícil llenar el vacío de Cristiano Ronaldo en Portugal .

advirtió que será difícil llenar el vacío de en . Cristiano Ronaldo anotó 140 goles y ganó tres títulos oficiales con la selección de Portugal .

anotó y ganó oficiales con la selección de . Portugal cerrará la fase de grupos de la UEFA Nations League enfrentándose a Gales.