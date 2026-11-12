La ausencia de Harry Kane fue el gran debate del último FIFPRO World 11. Estos son los jugadores con más nominaciones.

El FIFPRO World 11 ha sido uno de los grandes temas de conversación del fútbol internacional a lo largo de las últimas horas. La ausencia de Harry Kane dentro de las votaciones de los futbolistas para conformar el equipo de la temporada genera un revuelo alrededor de los grandes premios individuales que tiene este deporte. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son los que más veces fueron llamados para este galardón a nivel individual.

Desde que se tienen registros nadie supera al argentino en captura de presencias en el FIFPRO World 11. Messi suma un total de 18 participaciones en el equipo de la temporada. Detrás de su figura y de la forma más cercana se encuentra Cristiano Ronaldo con un total de 15 participaciones en el equipo del año. Termina de conformar el podio Sergio Ramos que lo hizo en un total de 11 oportunidades.

Para conformar el equipo con mayor cantidad de participaciones en el FIFPRO World 11 usaremos un sistema de 4-3-3. En portería, con un total de 5 nominaciones aparece la figura del español Iker Casillas. La defensa la terminan de conformar las 8 nominaciones de Dani Alves junto a las 6 de Marcelo por las bandas. Junto a Sergio Ramos aparece Virgil van Dijk con un total de 5.

En el centro del campo la Liga española domina en todos los sentidos. Con 6 nominaciones aparecen dos auténticos mitos como Luka Modrić o Xavi Hernández. El volante con mayor cantidad de presencias en el FIFPRO World 11 no es otro que Andrés Iniesta gracias a las 9 ocasiones donde hizo parte del equipo. La gran mayoría de estos nombres hacen parte todavía de una generación que a inicios del siglo XXI cambió para siempre la historia del deporte rey en varios de los principales registros que este tiene.

Ramos, tercero con más nominaciones al FIFPRO World 11 tras Messi y CR7: GETTY

A pesar de tener solo 27 años, Kylian Mbappé ya aparece en la historia grande del FIFPRO World 11. Sus 7 nominaciones desde su debut en Mónaco le permiten conformar la delantera junto a Cristiano Ronaldo y Lionel Andrés Messi. Estos son los 11 futbolistas que más veces fueron llamados para conformar el equipo del año tras la temporada europea. Solo el delantero del Real Madrid puede competir ya con los grandes dominadores de inicios del siglo XXI.

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Harry Kane, la gran ausencia del 2026

Por primera vez en la historia el Balón de Oro no hace parte del FIFPRO World 11. Recordemos que no se trata de una votación de periodistas o de los aficionados a este juego alrededor del mundo. Más de 76.000 jugadores eligieron a sus mejores colegas de profesión de los últimos 12 meses. El inglés no hizo parte de las votaciones para una delantera donde nombres como Messi, Mbappé o Erling Haaland sumaron más votaciones.

Sorprende de sobremanera la ausencia del británico teniendo en cuenta cómo ningún otro jugador sumó más aportaciones en goles a lo largo de la última temporada. 73 goles creados generó Harry Kane por medio de sus tantos y asistencias desde la temporada pasada en el Bayern de Múnich. Pues estos registros y el hecho de ser el último Balón de Oro no le valió para meterse en el FIFPRO World 11 del 2026.

Datos claves

Lionel Messi lidera la historia del FIFPRO World 11 con 18 participaciones totales.

lidera la historia del con totales. Cristiano Ronaldo con 15 y Sergio Ramos con 11 completan el podio histórico.

con y con completan el podio histórico. Harry Kane quedó fuera del FIFPRO World 11 2026 tras aportar 73 goles.