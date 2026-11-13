El genio de la NBA nunca ha negado su admiración por uno de los grandes referentes de la historia del fútbol. Le ve encima de todos.

Hasta territorios como Estados Unidos no han podido evitar el crecimiento del fútbol a nivel internacional a lo largo de la última mitad de siglo. Incluso figuras alejadas del soccer como LeBron James se muestran fascinadas por un deporte que viene creciendo de sobremanera en la MLS. Este es el mejor futbolista de todos los tiempos para el referente de la NBA.

Cerca de 2 años atrás LeBron James se mostró tajante alrededor del debate. Eligió a Lionel Andrés Messi como el mejor futbolista de todos los tiempos e incluso estuvo presente en la ciudad de Miami durante su estreno con el equipo de David Beckham. Lo ve por encima del resto de los mortales a la hora de intentar terminar con la pregunta sobre quién es el mejor desde que se fundasen las primeras bases de este juego en Inglaterra.

“Ver a Lionel Messi, el GOAT del fútbol, honrar a la MLS con su presencia es un gran cambio para nosotros… Su llegada no solo eleva la liga, sino que también inspira a una nueva generación de fanáticos del fútbol en nuestro país… Se necesita una dedicación incomparable, ética de trabajo y talento para lograr lo que Messi tiene, y no tengo más que admiración por él. Le deseo todo lo mejor”, palabras de LeBron James alrededor de la figura del argentino.

No es ni mucho menos la primera vez que una personalidad de los Estados Unidos de Norteamérica se expresa de esta manera. La llegada de Messi al Inter de Miami en el verano del año 2023 supuso un revuelo general para todo el territorio estadounidense. Los primeros efectos de este movimiento van más allá de lo meramente económico y pretenden acercar como nunca el soccer a las grandes figuras de otros deportes.

LeBron James, admirador total de Lionel Messi: GETTY

LeBron James se ha declarado siempre como un admirador del argentino. Ve fascinantes sus cualidades técnicas, pero por encima de todo su capacidad para trascender incluso en territorios donde el fútbol no es la primera fuerza deportiva como Estados Unidos. Para el basquetbolista se trata de un jugador sin igual y con un talento que seguramente no veamos ser igualado durante las próximas décadas.

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